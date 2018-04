Intel kondigt Coffee Lake-processoren voor laptops aan

Intel komt met zijn eerste Coffee Lake-processoren met zes kernen voor laptops. Het gaat om de nieuwe Coffee Lake-H serie, waaronder Core i9-, Core i7-, Core i5- en Xeon-modellen vallen. De Xeon processoren richten zich daarbij op mobiele workstations. Het bedrijf hield tot nu toe vast aan quad-core chips voor high-end laptops.

De nieuwe processoren ondersteunen dual-channel DDR4-2666 geheugen, terwijl de twee Xeon-chips ( Xeon E-2186M en Xeon E-2176M) ook ECC-memory ondersteunen. Daarnaast is Intel Optane-memory voortaan beschikbaar op de achtste generatie Intel Core mobiele en desktop-platformen. Hierdoor nemen de prestaties van SATA-opslag toe zonder in te leveren op de opslagcapaciteit. Door de nieuwe Data Drive Acceleration-feature krijgt een tweede HDD-datadrive een boost. De combinatie zorgt voor 4,7 sneller laden van games en 1,7 keer sneller media laden.

De modellen Core i9-8950HK en Xeon E-2186M bereiken een kloksnelheid van 2,9 GHz, waarbij Intel Velocity Boost leidt tot een snelheid van 4,8 GHz. Met de juiste verkoeling kunnen sommige laptops de grens van 5 GHz bereiken. De i9-8950HK combineert de zes cores met HyperThreading, waardoor er aan twaalf threads gewerkt kan worden. Zo ontstaat er een snelheidsverbetering van 29 procent ten opzichte van de vorige zevende generatie Intel-chips. Op het gebied van gaming moet er een verbetering van 41 procent zijn, terwijl het bewerken van 4K-video’s 59 procent sneller gaat. Dit is mogelijk dankzij het 14nm++ proces van Intel.

Introductie

In totaal gaat het om zeven processoren die onder de aankondiging vallen. Het gaat om de Core i9 8950HK, de Core i7-8850H, de Core i7-8750H, de Core i5-8400H, de Core i5-8400H, de Core i5-8300H, de Xeon E-2186M en de Xeon E-2176M. Het is de bedoeling dat de Coffee Lake-H serie de komende maanden in laptops te vinden zijn. Een eventuele losse aanschafprijs is in de aankondiging niet te vinden.

Daarnaast introduceert Intel een nieuwe 300-series chipset, die met geïntegreerde gigabit wifi komt. Dit levert twee keer snellere verbinding op dan bij de standaard 2×2 802.11AC 80 MHz (867 Mbps) het geval is.