Tor Project stopt met ontwikkeling veilige Messenger-app

Vandaag heeft Tor Project aangekondigd dat het een punt zet achter de ontwikkeling van Tor Messenger. Dat was een gepland instant messaging platform van Tor Project, dat extra beveiligd moest zijn. Helaas wist men, zelfs met elf bètareleases, geen stabiele versie uit te rollen naar het publiek. En dus valt nu het doek voor het project.

Tor Messenger werd in oktober 2015 gelanceerd als alternatief voor de vele IM-clients die op dat moment beschikbaar waren. De voornaamste aantrekkingskracht van het platform was dat Off-the-Record (OTR) messaging tot de standaardopties behoorde. Ook zouden alle berichten via het Tor-netwerk verzonden worden. Dat betekent dat alle berichten automatisch versleuteld en over een veilig netwerk verzonden zouden worden.

Probleem na probleem na probleem

Toen het project gelanceerd werd, gaven Tor-ontwikkelaars toe dat hun Messenger niet honderd procent veilig was. Dat kwam omdat het gebouwd werd op basis van een client-server architectuur die servers toestond om IM-metadata op te slaan. Er werd naar alternatieven gezocht, maar elf bètaversies en bijna drie jaar later, is men er nog steeds niet in geslaagd een stabiele versie uit te rollen.

Een van de grootste problemen waar de ontwikkelaars mee te maken hadden, was het feit dat Mozilla stopte met werken aan Instantbird. Dat is de IM-client die aan de basis van Tor Messenger zou komen staan. Mozilla besloot de functionaliteiten van Instantbird over te zetten naar Thunderbird, maar het Tor-team had niet de middelen om opnieuw te beginnen met de ontwikkeling.

Maar dit was absoluut niet het enige probleem. Zo is het team er nooit in geslaagd dat probleem van de serverarchitectuur op te lossen. Dat, gecombineerd met de geringe financiële middelen die het team ter beschikking had, maakte dat men ermee moest stoppen.

“Gezien deze omstandigheden, was het volgens ons beter om te stoppen, in plaats van een incompleet product de markt op te brengen,” aldus de ontwikkelaars in een statement.