Google verbiedt extensies die cryptocurrencies minen

Google heeft vandaag bekend gemaakt dat het stopt met Chrome-extensies die cryptocurrencies minen. Tot nu toe bood de Chrome Web Store uiteenlopende extensies die dit mogelijk maakten, op voorwaarde dat cryptomining de enige functie was én dat gebruikers hier volledig van op de hoogte waren.

Problematisch was volgens Google echter dat ongeveer negentig procent van de extensies die cryptocurrencies minen en door ontwikkelaars in de Chrome Web Store geplaatst werden, niet voldeden aan die regels. Extensies die niet voldeden werden al standaard afgewezen of uit de winkel verwijderd, maar nu blijkt dat Google het makkelijker vindt om helemaal te stoppen met dergelijke extensies.

Extensies worden verwijderd

Vanaf vandaag worden er geen nieuwe cryptomining extensies meer geaccepteerd in de Chrome Web Store. De extensies die zich op dit moment wel nog in de Store bevinden, worden in juni verwijderd.

“Het extensies-platform biedt krachtige mogelijkheden die onze ontwikkelaarsgemeenschap ertoe in staat gesteld heeft een levendige catalogus van extensies op te bouwen, die gebruikers ertoe in staat stelt het meeste uit Chrome te halen,” begon Google in een statement.

“Helaas hebben sommige van deze mogelijkheden softwareontwikkelaars aangetrokken die probeerden het platform te misbruiken ten koste van de gebruikers. Dit nieuwe beleid zorgt ervoor dat Chrome-gebruikers van de voordelen van extensies kunnen blijven genieten, zonder dat ze zichzelf hoeven bloot te stellen aan verborgen risico’s.”

Geheime miningscripts

Het minen van cryptocurrencies is een populaire manier om geld op te halen. Er zijn een aantal voorvallen geweest van cryptojacking, waarbij bedrijven als Tesla en Showtime gehackt werden en hun computersystemen gedwongen om cryptocurrencies te minen. Dat Google nu met deze nieuwe beleidsmaatregel komt, past binnen de noodgedwongen beleidsmaatregelen die genomen worden om dit soort situaties te voorkomen.