Juniper Networks voegt nieuwe functies toe aan security-platform

Juniper Networks laat aan Techzine weten over nieuwe introducties voor zijn geïntegreerd security-platform. Deze detecteren sneller bedreigingen en treffen tegenmaatregelen, wat leidt tot vereenvoudiging. Zo wil Juniper de productiviteit verhogen en de beveiliging van bedrijfsnetwerken, private datacenters en workloads in clouds krachtiger maken.

Het security-platform wordt ondersteund door Software-Defined Secure Networks (SDSN’s) en helpt organisaties om zich te beschermen tegen dynamische bedreigingen. De oplossing kan zich snel aanpassen aan de laatste tactieken van cybercriminelen, waardoor security-teams cyberaanvallen in een vroegtijdig stadium kunnen afslaan.

Introducties

Eén van de introducties die hieraan bijdraagt is de integratie van Juniper Networks SRX-series Next-Generation Firewalls met de Advanced Threat Prevention (ATP)-appliance. Dit maakt het mogelijk om bedreigingsgegevens van Juniper uit verschillende externe bronnen te verzamelen en met elkaar in verband te brengen binnen een geconsolideerde timeline van alle bedreigingen binnen het netwerk. Zo kunnen security-teams snelle en proactieve bescherming bieden tegen bekende en onbekende bedreigingen, waarschuwingen op prioriteit indelen en bedreigingen met een simpele muisklik een halt toeroepen.

De ATP Appliance van Juniper brengt ingebouwde analyses van bedreigingsgedrag en tegenmaatregelen met een simpele muisklik naar Junos Space Security Director Policy Enforcer (voortaan tevens geïntegreerd met AWS). Dit resulteert in een integraal overzicht van het bedreigingsgedrag binnen de security fabric, met de mogelijkheid van directe incidentrespons. Malware die van gedaante verandert kan gedetecteerd worden door de geautomatiseerde toepassing van security-regels. Dit moet bijdragen aan een krachtigere beveiliging van netwerken en cloud-omgevingen.

Anderzijds wordt Juniper Sky ATP voortaan ondersteund met datacenters in Aziatisch-Pacifisch en Canada. Er was overigens al ondersteuning vanuit datacenters in Europa en de Verenigde Staten. Bedrijven met vestigingen in deze regio’s profiteren daarmee van minder latentie en kunnen effectiever voldoen aan de regionale richtlijnen voor gegevensbescherming.

CTA en eenvoudiger inkoopproces

Tot slot behoren de toetreding tot de Cyber Threat Alliance (CTA) en een vereenvoudigd inkoopproces tot de aankondigingen. CTA stelt zich ten doel om de beveiliging van wereldwijde digitale ecosystemen te verbeteren door het delen van bedreigingsinformatie. Wat betreft het eenvoudiger inkopen worden voortaan Enterprise Agreements aangeboden. Het gebruik van één inkoopovereenkomst vereenvoudigt het inkooproces en licentiebeheer.