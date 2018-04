Dell kondigt geüpdatete XPS 15 aan

Dell heeft nieuwe uitvoeringen van de XPS 15-laptop aangekondigd. Deze lijn wordt voorzien van Intel Coffee Lake H-processoren, die eerder op de dag onthuld werden. De laptops moeten zich onderscheiden van de concurrentie vanwege het formaat en gewicht.

Zo vinden we in de duurste versie een Core i9-8950HK processor, die een kloksnelheid van 2,9 GHz realiseert. Met Intel Velocity Boost realiseert deze processor een snelheid van 4,8 GHz. Er verschijnen ook XPS 15-laptops met een Core i7-8750H en een Core i5-8300H. Die eerste CPU realiseert 2,2 GHz, terwijl de andere 2,3 GHz haalt. Met turbo behalen deze modellen respectievelijk 4,1 GHz en 3,9 GHz. De laptop komt standaard met 8 GB DDR4 RAM, die op kan lopen tot 32 GB. Qua opslag beginnen de modellen bij 128 GB SSD en 1 TB HDD, waarbij het maximum uitkomt op 1 TB PCIe NVMe SSD.

De duurste uitvoering beschikt over Nvidia GeForce GTX 1050Ti graphics. Daarnaast voorziet Dell de XPS 15 van een UltraSharp 4K Utra InfinityEdge Touch display, met 100 procent Adobe RGD-kleuren. Andere functionaliteiten waar Dell voor kiest zijn Windows Hello log-in met een optionele vingerafdrukscanner in de power-knop en een Thunderbolt 3-aansluiting (vier PCI Express-lanes). Ook treffen we twee USB 3.1 type-A-poorten, HDMI 2.0, een SD-kaartlezer en een hoofdtelefoonaansluiting aan.

De XPS 15-laptop kent een 56 WHr batterij, terwijl de high-end uitvoeringen over een 97 WHr accu beschikken. Volgens het bedrijf kan een XPS 15 daardoor 21,5 uur meegaan, een prima resultaat voor een 15-inch laptop. De praktijk zal moeten uitwijzen of deze cijfers ook daadwerkelijk gerealiseerd worden.

Beschikbaarheid

Het gewicht en de afmetingen zijn twee punten die de nieuwe XPS 15 bijzonder maken. Zo weegt de laptop 1,8 kg tot 2 kg. Op het dunste punt is de laptop 11mm, terwijl het dikste punt slechts 17 mm is. Verder voorziet Dell de laptop van een aluminium behuizing. Vanaf 16 april kunnen geïnteresseerden, in ieder geval in de Verenigde Staten, een pre-order plaatsen. Vanaf mei is de nieuwe XPS 15 te koop, in de VS begint de aanschafprijs bij 999 dollar. Vooralsnog is een Nederlandse prijs onbekend.