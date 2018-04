‘OnePlus 6 draait op Android 8.1 en krijgt notch’

Het moment dat de OnePlus 6 uitkomt, komt met rasse schreden dichterbij. Het Chinese bedrijf heeft zijn nieuwste smartphone uitvoerig laten testen. Niet alleen weten we daardoor meer over de componenten, ook is er nu iets meer bekend over de specificaties.

Volgens smartphonekenner Roland Quandt, zal de OnePlus 6 draaien op Android 8.1. Dat baseert hij op een wifi-certificering, waaruit verder blijkt dat het apparaat ondersteuning biedt voor 2,4 en 5 GHz wifi-bandbreedte.

Wat we nog meer weten

Veel meer is er niet bekend over de smartphone, al kunnen we wel speculeren op basis van de vele geruchten die er geweest zijn. De telefoon schijnt een 6-inch scherm te krijgen met beeldverhouding van 18:9. Naar het schijnt heeft het toestel een notch bovenin en bedekt het scherm daardoor het grootste deel van de voorkant.

Dat laat geen plek over voor een gewone vingerafdrukscanner. Het schijnt dat het Chinese bedrijf er al in is geslaagd om een vingerafdrukscanner onder het display te integreren. Of dat ook echt zo is, weten we niet, maar de technologie is al beschikbaar voor sommige fabrikanten, dus het zou zomaar kunnen kloppen.

De nieuwe OnePlus wordt deze zomer nog gelanceerd. Vermoedelijk zal het dan ook niet heel lang meer duren, eer we een onthulling krijgen van de smartphone.