Spotify bij directe notering op beurs bijna 30 miljard dollar waard

De eerste stappen van Spotify op de beurs pakken direct goed uit. De openingskoers van een aandeel bedraagt namelijk 165,90 dollar. Dat is bijna 26 procent meer dan de referentiekoers van 132 dollar per aandeel. Door het bedrag per aandeel wordt de muziekstreamingdienst gewaardeerd op bijna 30 miljard dollar (24,5 miljard euro).

Bij zijn beursplannen koos Spotify niet voor een gebruikelijke beursgang, maar voor een directe notering. In dit geval kunnen bestaande aandeelhouders via het zogeheten direct listing handelen in de effecten. Het bedrijf zelf haalt geen geld op, aangezien er geen nieuwe aandelen uitgegeven worden. Investeerders kunnen makkelijker hun aandelen verzilveren.

Een uur nadat de handel begon, waren er al 14 miljoen aandelen van eigenaar verwisseld. Van de 178 miljoen Spotify-aandelen was bijna 91 procent verhandelbaar. Dat is een veel groter aantal dan bij een traditionele beursgang. Experts wijzen echter op voorzichtigheid, zo meldt Reuters. Eerder zagen we dat een beursgang van een techbedrijf in de eerste dagen snel ging, waarna de prijs terugliep.

Het was al geruime tijd duidelijk dat Spotify beursplannen had. Vorig jaar ging men er nog van uit dat het bedrijf zo’n 16 miljard dollar waard zou zijn. Dat was 3 miljard dollar meer dan in juni, onder meer vanwege het groeiend aantal abonnees. Zo kwam de omzet in 2015 nog uit op 2 miljard euro, twee jaar later was dat ruim 4 miljard euro. Toch lijdt het bedrijf nog verlies. Dit komt voort uit de bedragen die betaald moeten worden voor muziekrechten en investeringen in technologie.