Google kondigt nieuwe onderzeese kabels aan

Google maakt bekend te gaan investeren in een nieuw systeem onderzeese kabels. Het zogeheten Japan-Guam-Australia (JGA)-systeem vormt een ring tussen de belangrijke markten Hong Kong, Australië en Singapore. Hiermee breidt Google zijn bestaande infrastructuur in Aziatisch-Pacifisch uit. Dit is nodig aangezien het dataverbruik in de regio groeit.

De techgigant geeft aan dat de aanleg voor Google Cloud Platform (GCP)-gebruikers leidt tot schaalbare, diverse capaciteit op de laagste latentie routes. In het bijzonder richten de nieuwe kabels zich dan ook op betere verbinding voor de vijf GCP cloudregio’s in Azië en Australië. Daar bevinden zich Asia-Northeast1, Asia-East1, Asia-Southeast1, Asia-South1 en Australia-Southeast1.

Het JGA kabelsysteem zal met twee vezelparen Japan verbinden met Guam. Voor de verbinding van Guam met Sydney geldt hetzelfde aantal. In totaal wordt er 9.500 km kabels aangelegd. Verschillende bedrijven zullen dan ook meewerken aan het project. Zo zal het zuidelijke gedeelte ontwikkeld worden door een consortium van AARnet, Google en RTI-C, terwijl RTI-C in zijn eentje het noordelijk segment voor rekening neemt. NEC Corporation en Alcatel Submarine Networks bouwen mee aan het JGA-systeem.

Streven

Met name GCP-diensten moeten dus een boost krijgen door de nieuwe onderzeese kabels, maar er is ook nut voor de doorsnee consument. Zo wil Google bijvoorbeeld goede navigatie leveren met Maps en kijkers zonder problemen van YouTube laten genieten. Daarom zal het bedrijf blijven investeren in de aanleg van strategische routes. Voor dergelijke systemen dienen veel onderzeese kabels aangelegd te worden.

Ook vanuit Europa zijn er dergelijke systemen aangelegd die ons met meerdere plekken op de wereld verbinden. Ze hebben vooral betrekking op een connectie tussen Europa en de Verenigde Staten, maar er zijn netwerken die ons met Afrika verbinden. In 2019 zal een nieuwe kabel bruikbaar zijn, die loopt van de Verenigde Staten naar Ierland en Denemarken.