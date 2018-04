Intel schrapt Spectre-patches voor oudere processors

Intel heeft beloofd om zoveel mogelijk chips van een Spectre-patch te voorzien, maar komt daar nu deels op terug. TechPowerUp heeft in de laatste nieuwe update van Intels Microcode Revision Guidance Guide een verandering gespot rond oude Core 2 Duo, Core 2 Quad en de populaire Bloomfield Core i7-chips.

Sinds de bekendmaking van beveiligingslekken Spectre en Meltdown in Intel-chips, staat het water aan de lippen van Intel. Ze werkten al enige tijd achter de schermen aan patches, maar het zou meer dan 20 jaar aan chips moeten aanpassen. De chipfabrikant heeft altijd de beste intenties getoond om zo ver mogelijk in de tijd firmware updates te voorzien, maar daar komt nu verandering in.

In een update in de Intel Microcode Revision Guidance Guide staat nu dat een heleboel chips van ‘Planning’ of ‘Pre-Beta’ zijn veranderd naar ‘Stopped’ in de nieuwe lijst die sinds 2 april online beschikbaar is. Specifiek gaat het over Penryn, Wolfdale, Yorkfield en Bloomfield-chips.

De reden achter de nieuwe status update citeert Intel als volgt: Na een grondig onderzoek van de microarchitectuur- en microcodecapaciteiten van deze producten, hebben we beslist om geen updates te ontwikkelen voor een of meerdere redenen, maar niet gelimiteerd tot de volgende: