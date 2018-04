Apple neemt Google’s AI-chef over voor Siri

Apple heeft nog een inhaalslag te maken als het aankomt op AI-assistent Siri. Om die reden heeft het bedrijf nu het voormalige hoofd van de afdeling AI en Search van Google, John Giannandrea, overgenomen. Hij zal leiding geven aan de machine learning en AI-strategie van Apple en direct rapporteren aan CEO Tim Cook.

Dat meldt de New York Times vandaag. Giannandrea werd in 2010 aangenomen door Google en was sinds 2016 de SVP van de afdeling Search. Hij zal nu dus overstappen naar Apple, wat meteen een groot verlies is voor Google, maar grote winst voor Apple.

Siri upgraden

Voor Apple is het van belang om zijn virtuele assistent Siri te upgraden. Die is aanwezig op alle iOS-apparaten en schijnt redelijk veel gebruikt te worden. Maar wat functionaliteit betreft loopt de assistent achter op de Google Assistant en op Amazon Alexa. Daar moet Apple verandering in brengen en dat hoopt het op deze manier te doen.

Google zal niet heel blij zijn met het verlies van Giannandrea. Hij was ervoor verantwoordelijk dat kunstmatige intelligentie op uiteenlopende manieren geïntegreerd werd in consumentenproducten, waaronder de zoekmachine. Hij maakte ze vooral intuïtiever in gebruik. Zo was het zijn idee om de zoekmachine vragen te laten beantwoorden.

Een vervanger heeft Google overigens wel al voor Giannandrea. Jeff Dean zal de leiding over de AI-afdeling overnemen. Verder maakt Ben Gomes, die binnen het bedrijf de VP van Core Search is, promotie en wordt hij het hoofd van de hele zoekafdeling.