Rubrik lanceert SaaS-platform Polaris voor datamanagement-applicaties

Rubrik laat aan Techzine weten over de lancering van Rubrik Polaris. Dit Software as a Service (SaaS)-platform ondersteunt de datamanegement-markt met opties voor backup/recovery, archivering en disaster recovery. Het biedt tevens een wereldwijd policy-framework, workflow-orchestration en data-intelligence aan via de cloud.

Rubrik ziet Polaris als de volgende grote sprong voorwaarts in de evolutie naar het datamanagement-bedrijf in de cloud. Het SaaS-platform zorgt voor een verenigd system of record voor zakelijke informatie uit alle bedrijfsapplicaties in datacentra en de cloud. Daaronder vallen native search, workflow-orchestration en een wereldwijde content-catalogus, die via een open API-architectuur toegankelijk zijn.

Deze API’s worden gebruikt door Rubrik en andere ontwikkelaars om hoogwaardige datamanagement-applicaties voor databeleid, beheer, beveiliging en deep intelligence te leveren. De applicaties helpen bij uitdagingen als risk mitigation, compliance en governance binnen het bedrijf. Door het platform moet het probleem van applicatie- en datafragmentatie, dat regelmatig optreedt bij klanten die in de cloud willen werken, verleden tijd worden.

Voordelen

Polaris GPS is de eerste applicatie voor multi-cloudbeheer en policy management die Rubrik ontwikkelde voor het platform. Dit betekent één console voor wereldwijd verspreide zakelijke applicaties die lokaal worden beheerd met Rubriks Cloud Data Management. Een wereldwijde kaart brengt alle applicaties en data in fysieke, cloud en virtuele omgevingen direct in beeld.

Ook is er een nieuwe on-demand intelligence engine, die zorgt voor kennis waarnaar gehandeld kan worden. Daarnaast leidt de macro-view tot meer tijd om alle systeem-troubleshooting uit te voeren. Daardoor hebben bedrijven grote, complexe omgevingen waarmee ze snel incidenten kunnen identificeren, isoleren en prioriteren. Anderzijds moeten bedrijven snel kunnen bewijzen dat ze wereldwijd aan SLA’s voor data verspreid over locaties en in meerdere clouds voldoen. Point-in-time-activiteiten in verschillende applicaties en locaties kunnen met een zoekfunctie worden bovengehaald.

Rubrik verwijst naar de overname van 6,5 miljard dollar die Salesforce onlangs realiseerde. Met Mulesoft wil Salesforce een uniform platform voor gestructureerde data op zijn cloudplatform realiseren. Rubrik Polaris wil dit ook, met een stukje meer. Hierbij valt te denken aan alle ongestructureerde data van enterprise apps, SQL-databases en file sharing.