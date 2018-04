‘Extra privacyregels EU gelden vermoedelijk niet voor rest van de Facebook-gebruikers’

Facebook-CEO Mark Zuckerberg laat vandaag weten dat hij in principe achter de strikte nieuwe datawetten van de Europese Unie, GDPR, staat. Maar hij wil die regels voorlopig enkel in Europa invoeren en niet voor de rest van de wereld.

Dat vertelde Zuckerberg tijdens een telefonisch interview met persbureau Reuters. Hij liet weten dat het bedrijf er alles aan doet om de privacy van gebruikers te verzekeren. Dat moet ook wel, want de recente schandalen hebben flinke druk op het sociale netwerk gezet. Om die reden werkt Facebook dan ook aan een versie van de EU-wet die het zelf wereldwijd wil gaan volgen.

Meer privacy

De 33-jarige miljardair liet weten dat delen van de EU-regels doorgevoerd worden voor de hele wereld. Maar er zullen ook delen niet gaan gelden, al wilde hij niet vertellen welke precies. “We werken nog altijd aan de details, maar wat de richting die we opgaan betreft, zal het hier wel heel erg op gaan lijken,” aldus Zuckerberg.

De opmerking laat zien dat Facebook-gebruikers wereldwijd vermoedelijk niet dezelfde privacybescherming zullen krijgen als Europeanen. Andere techbedrijven, waaronder Apple, hebben al laten weten in elk geval dezelfde privacynormen te zullen hanteren voor Europeanen en Amerikanen.

De GDPR zal vanaf 25 mei 2018 gelden voor alle bedrijven die actief zijn in Europa. De regels geven EU-inwoners het recht om te weten welke gegevens over hen opgeslagen worden. Ook krijgen ze het recht om die gegevens te laten verwijderen of over te laten zetten naar bijvoorbeeld een ander sociaal netwerk. Verder moeten bedrijven specifieker aangeven hoe ze de gegevens van mensen willen gebruiken en explicieter toestemming krijgen.

De aandelen van Facebook zijn overigens weer langzaam in waarde aan het stijgen. Sinds 16 maart, toen het schandaal rond Cambridge Analytica en het lekken van de gegevens van vijftig miljoen gebruikers bekend werd, daalden ze met vijftien procent in waarde. Gisteren waren ze echter weer met 0,5 procent in waarde toegenomen.