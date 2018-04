‘Apple werkt aan iPhone met gebogen scherm en aanrakingsloze bediening’

Apple werkt aan een experimentele iPhone die te bedienen is zonder het scherm aan te raken. Dat beweert althans Bloomberg op basis van anonieme bronnen. De toekomstige smartphone beschikt tevens over een kromming in het scherm, van boven naar beneden. Door met deze innovaties te komen wil de techgigant zich onderscheiden op de volle smartphonemarkt. Voor Apple is dit extra belangrijk aangezien een groot deel van de omzet uit iPhones komt.

De bediening zorgt ervoor dat gebruikers enkele taken kunnen uitvoeren door de vinger dichtbij het scherm te bewegen. Een daadwerkelijke aanraking vindt dan dus niet plaats. Het duurt nog op zijn minst twee jaar totdat de technologie daadwerkelijk de consument bereikt. Apple moet dan nog wel besluiten of er daadwerkelijk werk gemaakt wordt van een brede uitrol deze functionaliteit. Hoe deze technologie precies werkt, wordt in het artikel van het persbureau niet duidelijk.

Daarnaast bekijkt Apple ook de mogelijkheden om met een gebogen scherm te komen. De ontwikkeling van dit scherm bevindt zich nog in een vroeg stadium. Op de korte termijn mogen we ook meer Apple-smartphone met een OLED-scherm verwachten, zo weet Bloomberg. Later dit jaar komt er een tweede iPhone met een OLED-scherm, waarbij het gaat om een 6,5-inch model. Het bedrijf zal hiervoor panelen bij LG Display afnemen, naast de bestaande levering van Samsung.

Eerdere pogingen

De plannen voor de toekomstige smartphone klinken weliswaar vernieuwend, maar compleet nieuwe ideeën zijn het ook weer niet. Zo ontwikkelde Microsoft een Lumia-toestel met 3D Touch, waarbij sensoren detecteren of er een vinger boven het scherm zweeft. De G Flex van LG was op zijn beurt een telefoon met een kromming naar de binnenkant. Er zijn dus gelijkenissen te vinden.