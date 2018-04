Zuid-Korea zit met 5G-dilemma na onrust over Huawei-hardware

Toenemende internationale bezorgdheid over de veiligheid van Huawei 5G-netwerkuitrusting heeft een ‘dilemma’ gecreëerd voor Zuid-Koreaanse mobiele providers. De beveiligingsproblemen van Huawai werden al eerder door Amerikanen aangekaart.

Terwijl de maatschappijen zich voorbereiden op een nationale veiling van het 5G-radiospectrum, moeten ze volgens Venturebeat.com kiezen tussen goedkopere Huawei-netwerkhardware en duurdere maar schijnbaar veiligere rivaliserende 5G-apparatuur. Volgens het rapport staan de grote maatschappijen SK Telecom, KT en LG Uplus op het punt om hun 5G-netwerkapparatuurleveranciers te selecteren, aangezien Korea in juni het 5G-radiospectrum zal toewijzen.

“Als Huawei’s apparatuur wordt geïntroduceerd, bestaat de mogelijkheid dat verschillende beveiligingsproblemen een probleem worden,” aldus de Koreaanse minister van wetenschap en ICT Yoo Young-Min. Die bezorgdheid werd eerder uitgesproken door SK Telecom’s CEO Dong-Hyun Jang op 2018 Mobile World Congress.

Zuid-Korea was van plan om een van de eerste landen ter wereld te zijn om 5G-diensten aan te bieden. De maatschappijen hebben Huawei deels overwogen vanwege de gunstige prijzen, maar ook vanwege de focus van het Chinese bedrijf op 3,5 GHz-radiofrequenties. Dit deel van het radiospectrum grenst aan de 2GHz-frequenties die momenteel worden gebruikt voor de Koreaanse LTE waardoor maatschappijen gemakkelijker nationale 5G-dekking kunnen gaan bouwen.

De Amerikanen maken zich al langer zorgen over de banden die Huawei en ZTE hebben met de Chinese overheid. Er wordt al jaren gesproken over mogelijke achterdeurtjes in producten van deze merken, waardoor de Chinese overheid mee zou kunnen kijken.