Facebook-datamisbruik trof 87 miljoen gebruikers

Het aantal gegevens van Facebook-gebruikers dat misbruikt is door Cambridge Analytica valt hoger uit dan oorspronkelijk aangenomen. Waar eerder nog gesproken werd over 50 miljoen gebruikers, gaat Chief Technology Officer Mike Schroepfer nu uit van maximaal 87 miljoen slachtoffers. Vooral inwoners van de Verenigde Staten zijn getroffen door het lek.

In de update komt Schroepfer namelijk met een tabel waarin het aantal getroffene per land in beeld gebracht wordt. De gegevens van zo’n 70,6 miljoen Amerikanen zijn misbruikt, wat neerkomt op 81,6 procent van het totaal. Daarna volgen de Filipijnen (1,4 procent), Indonesië (1,3 procent) en het Verenigd Koninkrijk (1,2 procent). Wat betreft het VK werd er tot nu toe gesproken over misbruikte gegevens om de Brexit te beïnvloeden.

Dat vooral de VS uitschieten is te verklaren door eerdere berichtgeving rondom het lek. Cambridge Analytica misbruikte de gegevens namelijk om methodes te ontwikkelen voor de ondersteuning van de verkiezingscampagne van Donald Trump, in de strijd om het presidentschap in 2016. Steve Bannon zou hier opdracht toe gegeven hebben, een campagneleider van Trumps verkiezingsteam. Bij de 50 miljoen zou de huidige president al ongeveer een kwart van de potentiële stemmers bereikt hebben, een voordeel ten opzichte van concurrent Hillary Clinton. Waarschijnlijk bereikte Trump dus nog meer kiezers dan oorspronkelijk gedacht.

Nederland

Overigens zijn er ook gegevens van Nederlanders misbruikt door Cambridge Analytica. Facebook spreekt tegenover de NOS over een maximum van 90.000 Nederlanders. De hoeveelheid verzamelde data verschilt per persoon. Het gaat bijvoorbeeld om de naam, woonplaats, foto’s en vriendenlijsten.

Om gebruikers voortaan beter te beschermen verschijnt er maandag bovenaan de tijdlijn een notificatie. Door op de link te klikken krijgen gebruikers inzicht in welke apps zij gebruiken en welke informatie zij daar mee delen. Daarnaast kunnen ongewenste apps verwijderd worden. Facebook zal dan tevens laten weten of de data van de gebruiker gedeeld zijn met Cambridge Analytica.