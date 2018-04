Microsoft steekt 5 miljard dollar in IoT

Microsoft zal de komende vier jaar 5 miljard dollar investeren in het Internet of Things (IoT). Omgerekend komt dat neer op zo’n 4,1 miljard euro. Zo wil de techgigant een ondersteunende rol vervullen bij het groeiende aantal verbonden oplossingen, waardoor bedrijven en de manier van leven zullen veranderen.

Het bedrag is gericht op Microsofts technologieplatform en ondersteunende programma’s. Dit resulteert in onderzoek naar en de ontwikkeling van verschillende onderdelen. Te denken valt aan de beveiliging van het IoT, het maken van ontwikkelingstools en intelligente diensten en investeringen om het partnerecosysteem te laten groeien. Zowel klanten als partners kunnen rekenen op nieuwe producten, diensten middelen en programma’s.

De 5 miljard dollar bestaat dan ook naast het huidige IoT-aanbod van Microsoft. Momenteel voorziet Microsoft bedrijven bijvoorbeeld van besturingssystemen, clouddiensten, analytics-platformen en zakelijke applicaties. Onder meert Azure IoT Suite en Windows 10 IoT richten zich op de technologie. We mogen de komende periode dus een veel breder aanbod tegemoet zien.

Belofte

Het ligt in de lijn der verwachtingen dat IoT een steeds grotere rol gaat spelen. Zo verwacht Kearney dat in 2020 een productiviteitstoename van 1,9 biljoen dollar gerealiseerd wordt. De kostenbesparing komt dan uit op 177 miljard dollar. Deze cijfers komen voort uit de verwachtingen rondom slimme huizen, wagens, steden en meer. Met de investering wil Microsoft aan de groeiende vraag voldoen.

Uiteindelijk moeten we zien of IoT zijn belofte daadwerkelijk gaat inlossen. Er wordt al meer dan een decennium over de term gesproken, maar een brede adoptie is vooralsnog niet gerealiseerd. In de aankondiging claimt Microsoft dat het al investeerde in IoT voordat het begrip uitgevonden werd. De techgigant ziet zichzelf dan ook het liefst een prominente rol op dit gebied blijven vervullen.