Microsoft brengt nieuwe testbuild Redstone 5 met verbeterde Sets uit

De nieuwste Redstone 5-testbuild van Microsoft bevat een aantal nieuwe mogelijkheden. De belangrijkste daarvan is een aanpassing van de manier waarop de Sets-functie werkt. Maar er zijn meer wijzigingen aangebracht in Build 17639, die sinds gisteren beschikbaar is voor Insiders binnen de Fast Ring.

Dat blijkt vandaag uit een nieuwe blog op de site van Microsoft, waar men de belangrijkste veranderingen binnen Redstone 5 uit de doeken doet. De voornaamste wijziging heeft betrekking tot de Sets-functie.

Vooral wijzigingen aan Sets

Sets is een tool waarmee gebruikers het aantal vensters in Windows 10 kunnen beheren. Zo kunnen webpagina’s, documenten, bestanden en apps binnen Microsoft Edge gegroepeerd worden en is het vanaf daar mogelijk om ermee te werken. Op die manier moet het wat intuïtiever en makkelijker zijn om aan meerdere dingen tegelijk te werken.

Met build 17639 is het voor gebruikers mogelijk om met de toetsencombinatie alt+tab te wisselen tussen groepen tabbladen. Ook is er een nieuwe pagina in het instellingenmenu voor Sets en maakt Microsoft het straks mogelijk om twee verkenner-vensters te groeperen. Aanvullend, heeft men ook nog een nieuwe gebruiksinterface gelanceerd, waarmee het makkelijker wordt om nieuwe tabbladen en vensters te openen in het bestandsmenu.

Microsoft spreekt verder de intentie uit om nog wat extra wijzigingen door te voeren binnen Sets. Het gaat dan vooral om extra mogelijkheden. Zo moet Sets mogelijk worden voor Win32-apps en voor Office. Wanneer die extra mogelijkheden er komen is niet helemaal duidelijk, daar heeft men nog geen zicht op.

Andere wijzigingen

Er zijn verder nog wat andere veranderingen doorgevoerd in 17639. Gebruikers kunnen nu het batterijniveau van hun Bluetooth-apparaten controleren en zien hoeveel vermogen de accu nog heeft. Verder is de rekenmachine verbeterd en heeft die een extra functie gekregen.

De uitrol van Redstone 5 wordt in oktober 2018 verwacht.