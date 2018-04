Jimdo introduceert websitebouwer Dolphin

Jimdo laat aan Techzine weten over de introductie van Dolphin, iets wat het bedrijf zelf een next generation websitebouwtool noemt. Met Dolphin zijn mkb’ers en zzp’ers in staat om binnen drie minuten een persoonlijke website te creëren, inclusief tekst en foto’s.

De gebruiker krijgt bij het bouwen van de website een aantal korte vragen over zijn onderneming. Na beantwoording doet Dolphin de rest. De website wordt daarbij aangepast aan de sector waarin de ondernemer actief is. Door rekening te houden met tekst, foto’s en details moet de website gepersonaliseerd zijn.

Jimdo erkent dat websitebouwers tegenwoordig al erg krachtig zijn, maar dat ze nog veel tijd in beslag nemen en een steile leercurve kennen. Het bedrijf ziet hier gezien de staat van technologie graag verandering in komen. Innovaties zorgen er immers ook voor dat het leven steeds eenvoudiger wordt.

Het bedrijf testte Dolphin al enige tijd. Zo verscheen er eind vorig jaar een previewversie van de tool, om feedback te verzamelen van gebruikers en experts uit de sector. Inmiddels zijn er meer dan 100.000 websites gemaakt met Dolphin, voordat het product definitief de markt betreedt.

Drempels

Recentelijk voerde Jimdo onderzoek uit, dat aantoonde dat meer dan een derde (37 procent) van de mkb’ers en zzp’ers geen bedrijfswebsite heeft omdat ze denken dat ze te weinig technische kennis hebben. Ook een gebrek aan tijd wordt vaak aangedragen als argument om er niet aan te beginnen. Deze zorgen moeten met Dolphin verdwijnen. Alle drempels voor het maken van een website moeten dan ook opgelost worden.

Voorlopig gaat het om een tool die een begin maakt. Op de website vermeldt Jimdo namelijk dat het momenteel nog niet mogelijk is om met Dolphin een blog of webwinkel te starten. Op de pagina wordt het niet duidelijk of er kosten aan de dienst verbonden zijn.