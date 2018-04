Google Voice ondersteunt straks ook VoIP-gesprekken

Google Voice krijgt vermoedelijk op termijn een nieuwe fijne functie. Momenteel is de dienst vooral handig als je een telefoontje wil plegen, maar is dat enkel mogelijk via je reguliere verbinding. Binnenkort wordt het echter ook mogelijk om VoIP-gesprekken te plegen via de dienst.

Dat meldt de site Android Police vandaag. De site schrijft dat gebruikers van Google Voice zich aan kunnen melden voor een proef waarbij VoIP-gesprekken mogelijk worden gemaakt. Mensen kunnen zich enkel aanmelden; de daadwerkelijke proef is nog niet begonnen. Zodra dat wel het geval is, zal Google vermoedelijk gebruikers een e-mail sturen met instructies waaruit blijkt hoe de dienst werkt.

Enkele beperkingen

Er zijn wel enkele beperkingen. Zo werkt de VoIP-dienst nog niet met Obihai VoIP-hardware. Ook ontbreken er belangrijke audiofuncties voor Bluetooth-apparaten. Zo kan je geen knop gebruiken om binnenkomende gesprekken te beantwoorden of bijvoorbeeld om op te hangen.

Het gaat, zo benadrukt Google dan ook, echt om een test. Google is zich ervan bewust dat er een aantal grote bugs in de software zitten, waardoor deze niet altijd functioneert zoals je zou verwachten. Google verwacht ook van mensen die deelnemen aan de test, dat ze feedback geven.

Desondanks lijkt het wel de moeite van het proberen waard. Google Voice is een veelgebruikte functie en de mogelijkheid om de functie niet alleen via het reguliere telefoonnetwerk te hoeven gebruiken is een mooie toevoeging.