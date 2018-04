Minder dan 30 procent van de bedrijven kan ransomeware-aanvallen afslaan

Bedrijven lijken allesbehalve voorbereid te zijn op grootschalige ransomware-aanvallen, ondanks dat het risico daarop levensgroot is. Uit een onderzoek blijkt dat slechts dertig procent van de securityanalisten denkt dat hun bedrijf ertoe in staat is dergelijke aanvallen af te slaan.

Dat blijkt uit The 2017 Cyberattack Storm Aftermath. In het rapport, dat door SolarWind is opgesteld, lezen we dat 69 procent van de securityverantwoordelijken stelt zeer bekend te zijn met ransomware-aanvallen als WannaCry en Petya. Ondanks dat de bewustheid groot is, heeft dat niet geleid tot extra beveiligingsmaatregelen.

Weinig extra maatregelen

De meeste respondenten gaven aan dat hun maatregelen hen er wel toe in staat stellen te zien of er sprake is van een aanval. 72 procent gaf aan dat hun systeem WannaCry kan detecteren en 67 procent stelt hetzelfde over Petya. Maar detectie is het halve werk, de rest ligt bij het afslaan of voorkomen van die aanvallen. Daarin zien we schrikbarende cijfers, want slechts 28 procent denkt WannaCry af te kunnen slaan en 29 procent denkt dat over Petya.

Volgens SolarWinds-vicepresident Tim Brown is het vooral belangrijk dat bedrijven zorgen voor de noodzakelijke technologie die significante bedreigingen kan voorkomen, detecteren en inperken. 48 procent van de bedrijven stelt dat hun budget daar simpelweg niet hoog genoeg voor is en dat is problematisch. “Mensen denken vaak niet dat de basis een van de belangrijkste punten is,” maar dat is het wel, stelt Brown.

Voor het onderzoek huurde SolarWind het Ponemon Institute in. Dat sprak met 202 leidinggevenden van security-afdelingen binnen bedrijven in de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk. Hun antwoorden laten zien dat het belangrijk is dat bedrijven meer geld investeren in de nodige middelen om aanvallen goed af te kunnen slaan.