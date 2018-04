Binance verbiedt handel in cryptovaluta CTR

Kort nadat de Amerikaanse Securities and Exchanges Commission (SEC) de eigenaren van het schimmige bedrijf Centra Tech fraude ten laste gelegd heeft, is nu ook de cryptovaluta van het bedrijf van beurs Binance afgehaald.

Dat moest bijna wel, want als Centra Tech inderdaad fraude gepleegd heeft, dan is het beter dat er niet meer gehandeld kan worden in de virtuele munt van het bedrijf, de CTR. Dat laat Binance dan ook weten in een aankondiging:

“Nadat we proactief contact opnamen met het team van Centra Tech, om te kijken naar onze zorgen en om onze bevindingen diepgravend te analyseren, hebben we besloten de CTR-token en de CTR/BTC en CTR/ETH-koppelingen van de Binance beurs te halen.”

Binance stelt verder dat alle CTR-koppelingen op 8 april van de beurs gehaald worden. Verder zal het bedrijf tot 5 mei alle opnames van de controversiële token ondersteunen. Daarna stopt dat geheel en is het niet langer mogelijk om de CTR-token te gebruiken op Binance. Het valt dan ook aan te raden om, gezien de wettelijke problemen van Centra, als je in bezit bent van CTR, die zo snel mogelijk in te wisselen, voordat de cryptovaluta compleet waardeloos is.

Overigens haalde Binance-concurrent KuCoin de CTR-token ook al van zijn platform. “Nadat we de formele briefing van de SEC over het Centra (CTR) project lazen […] hebben we besloten het als een project met hoog risico te definiëren. Om onze gebruikers te beschermen tegen fraude, hebben we alle handel in CTR stilgelegd,” liet dat toen weten.