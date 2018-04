Nieuwe Amazon DynamoDB-functie voor nauwkeurige dataherstelpunten

Amazon Web Services (AWS) kondigt nieuwe functionaliteiten voor de DynamoDB-database aan. Voortaan kunnen aanwezige data voortdurend geback-upt worden door middel van een geautomatiseerd proces, ook wel Continuous Backups genoemd. De Point-In-Time Recovery (PITR)-feature zorgt er op zijn beurt voor dat er terug in de tijd gegaan kan worden.

Voor het gebruik van deze nieuwe dienst kunnen bedrijven eenvoudig de nieuwe back-uptool inschakelen. Vanaf dat moment vinden de back-ups automatisch plaats. AWS zorgt voor de rest en maakt doorlopend back-ups van alle gegevens in de DynamoDB-database.

Daarnaast laat AWS het back-upsysteem fungeren als een soort opname. Gebruikers kunnen data op elk gewenst moment in de back-up terugspoelen met een per seconde granulariteit, tot 35 dagen in het verleden. Deze service geeft ook toegang tot een hulpprogramma via de AWS Management Console, een API-call of via de AWS Command Line Interface (CLI).

AWS-ontwikkelaar Randall Hunt kondigde deze nieuwe functie aan in een Amazon blogbericht, waarin hij schrijft dat de functie gebouwd is om te beschermen tegen onopzettelijk overschrijven of verwijderen van data. Specifiek is de dienst ontwikkeld voor de scenario’s die normaal niet te voorspellen zijn.

Amazon Summit

Amazon-CTO Werner Vogels, die de nieuwe service officieel introduceerde op de Amazon Summit in San Francisco, zei dat het niet uitmaakt hoeveel data je hebt. Zelfs met een terabyte aan gegevens kun je gebruikmaken van deze service. “Dit is echt een krachtig mechanisme,” zei Vogels over het nieuwe point-in-time systeem.

Tijdens Amazon Summit kondigde werden er overigens ook andere functionaliteiten aangekondigd, die betrekking hebben op security en compliance. AWS maakt de nieuwe functionaliteiten voor DynamoDB per direct beschikbaar.