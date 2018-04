Facebook wil GDPR toch wereldwijd doorvoeren

Facebook blijkt toch van plan te zijn om GDPR uit te breiden naar gebruikers in overige werelddelen, nadat het eerder deze week zei dergelijke plannen niet te hebben. Er zouden enkel elementen van overgenomen worden. Vanwege de daarna ontstane ophef komt CEO Mark Zuckerberg hier nu al op terug.

De directeur vertelde in interview met Reuters dat het bedrijf werkt aan een versie van de Europese privacyregels die wereldwijd werkt. “We werken nog altijd aan de details, maar wat de richting die we opgaan betreft, zal het hier wel heel erg op gaan lijken,” aldus Zuckerberg.

Privacybescherming

Deze opmerking verontrustte Facebook-gebruikers wereldwijd omdat zij vermoedelijk in een slechtere positie belanden dan Europeanen. De miljardair liet weten dat zijn bedrijf er alles aan doet om de privacy van gebruikers te verzekeren, maar deze uitspraak stelde niet gerust. Facebook voelt nog steeds de gevolgen van het recente privacyschandaal van Cambridge Analytica. Het misbruik trof maximaal 87 miljoen gebruikers.

Nadat het sociale netwerk eerder suggereerde dat het de GDPR-regels alleen voor Europeanen zou laten gelden, voelde Zuckerberg zich genoodzaakt om zijn uitspraken toe te lichten. “Over het algemeen denk ik dat regelgeving zoals de GDPR zeer positief is,” zei hij. “We zijn van plan om overal dezelfde bedieningselementen en instellingen beschikbaar te maken, dus niet alleen in Europa.”

Voor iedereen?

De Facebook-oprichter benadrukt ook dat de privacybescherming van gebruikers ondanks verschillen wereldwijd gelijkwaardig zal zijn aan de nieuwe Europese wetgeving. Hij erkent dat het netwerk niet in alle landen precies dezelfde regels zal hebben. Facebook moet eerst uitzoeken wat mogelijk is in verschillende landen met verschillende wetgeving. Maar hij benadrukte opnieuw dat Facebook “overal gelijkwaardige privacycontrole en instellingen zal invoeren, niet alleen in Europa.”

De nieuwe Europese privacywetgeving GDPR werd in 2016 in de EU aangenomen, maar bedrijven hebben tot 25 mei de tijd om hier aan te voldoen. Bedrijven moeten hierdoor specifieker aangeven hoe ze de persoonsgegevens willen gebruiken. De gebruikers van diensten zoals Facebook moeten expliciet toestemming geven voor het verzamelen of gebruik van data. De regels geven EU-inwoners ook recht om te weten welke gegevens over hen opgeslagen worden. Daarnaast moeten bedrijven de optie geven om gebruikers alle data die zij hebben verzameld te laten verwijderen.