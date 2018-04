‘Gamers zijn goede kandidaten voor cybersecurity-functies’

Jonge professionals die veel computergames hebben gespeeld zijn goede kandidaten voor cybersecurity functies. Dat blijkt uit het rapport ‘Winning the Game‘ van McAfee. Hierin kijkt het bedrijf naar de grootste uitdagingen van organisaties op het gebied van cyberdreigingen, investeringen in technologie en de skills die nodig zijn om het gevecht tegen dreiging te winnen.

Bijna de helft van de respondenten (46 procent) denkt dat het moeilijker of zelfs onmogelijk wordt om de komende twaalf maanden de toename en de complexiteit van dreigingen bij te houden. Het groeiende tekort aan security-specialisten is een belangrijke uitdaging. Om adequaat te kunnen optreden moet het aantal beveiligingsspecialisten bij bedrijven met 24 procent groeien.

Gamers

McAfee ziet hierin een rol voor gamers weggelegd, en dan met name gamers die meedoen met online competities. Van de respondenten denkt 92 procent dat gaming helpt bij het opbouwen van ervaringen en vaardigheden die essentieel zijn in het gevecht tegen cybercriminelen. Hierbij valt te denken aan logica, doorzettingsvermogen en inzicht in hoe het beste om te gaan met tegenstanders. Ook zouden gamers een frissere blik hebben.

Van de senior managers zou driekwart een gamer aannemen, zelfs als die geen specifieke training of ervaring op het gebied van cybersecurity heeft. 78 procent zegt zelfs dat de huidige generatie die is opgegroeid met het spelen van games betere kandidaten oplevert voor cybersecurity functies. Daarnaast is 72 procent van mening dat het aannemen van ervaren gamers een goede oplossing zou zijn om het tekort aan security-specialisten op te lossen.

McAfee gaf marktonderzoeker Vanson Bourne opdracht om 300 senior security managers en 650 security-professionals te ondervragen. Zij werken voor zowel publieke als private organisaties met minstens 500 medewerkers in Australië, Duitsland, Frankrijk, Japan, Singapore, het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten. Andere conclusies zijn dat meer werknemerstevredenheid, meer automatisering in het Security Operations Center (SOC) en gamification belangrijke factoren zijn om cybercriminelen te verslaan.