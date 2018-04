Windows 10-gebruikers na update beter geïnformeerd over dataverzameling

Microsoft komt deze maand met een update voor Windows 10 waarin het bedrijf gebruikers beter informeert over de gegevens die het verzamelt en waarvoor ze verwerkt worden. Dat blijkt uit een update van de Autoriteit Persoonsgegevens, die de techgigant op de vingers tikte.

Onder het herstelplan valt ook de mogelijkheid voor gebruikers om op een duidelijke actieve wijze voor hun privacy-instellingen te kunnen kiezen. Met het oog op de aankomende General Data Protection Regulation, die per 25 mei geldt, drong de AP erop aan dit herstelplan voor de hele Europese Unie uit te voeren. Microsoft heeft toegezegd dit te doen.

De techgigant verzamelt voortdurend technische prestatie- en gebruiksgegevens. Hierbij valt te denken aan welke apps de gebruiker heeft geïnstalleerd. Afhankelijke van de privacy-instellingen slaat het bedrijf ook op hoe vaak de apps worden gebruikt en welke sites de gebruiker bezoekt. De AP verwoordt dit als volgt: “Microsoft maakt als het ware non-stop foto’s van het computergedrag van Windows-gebruikers en stuurt deze naar zichzelf.”

Bevindingen

Eind vorig jaar concludeerde de toezichthouder na onderzoek van Windows 10 Home en Pro dat de gegevens verwerkt worden op een manier die in strijd is met de wet. Microsoft informeerde gebruikers niet duidelijk over welke data zij voor welke doelen gebruiken. Gebruikers van het besturingssysteem konden door de werkwijze geen rechtsgeldige toestemming geven voor de verwerking van de gegevens. De techgigant vertelde niet dat bij de standaardinstellingen voortdurend data verzameld worden over het gebruik van apps en het surfgedrag via Edge.

Nu is de privacy van Windows 10-gebruikers dus sterk verbeterd. De AP geeft dan ook aan dat Microsoft hiermee zijn overtredingen beëindigt. Gezien het aantal actieve apparaten met Windows 10 Home en Pro in Nederland, namelijk 4 miljoen, een geruststellende gedachte.