Facebook verwijderde Messenger-berichten van Zuckerberg

Facebook heeft Messenger-berichten van CEO Mark Zuckerberg verwijderd uit de inbox van ontvangers, terwijl daar nooit publiekelijk of met de ontvangers over gecommuniceerd is. Dat bevestigt het sociale netwerk tegenover Techcrunch nadat de website getipt werd over de situatie. De berichten aan Zuckerberg zijn nog wel in het chatvenster aanwezig.

Normaliter kan een gebruiker alleen berichten verwijderen uit zijn eigen inbox. Daarna zijn ze nog wel te zien door de ontvanger. Techcrunch vraagt zich af of het in het geval van Zuckerberg gaat om gebruikersvertrouwen. Hetzelfde trucje is ook toegepast bij andere bestuurders van Facebook.

Verleden

In de verklaring wijst het sociale netwerk op de hack van Sony Pictures uit 2014, waarbij er e-mails bemachtigd werden. Deze zette Facebook ertoe aan om met stappen te komen voor de bescherming van zijn bestuurders. Hieronder valt tevens de bewaarperiode voor de Messenger-berichten van Zuckerberg. Volgens het bedrijf is dit in overeenkomst met de richtlijnen om berichten te bewaren.

Toen Facebook nog in de kinderschoenen stond stuurde Zuckerberg een opmerkelijke e-mail naar een vriend, zo ontdekte Silicon Valley Insider in 2010. In 2004 bood hij namelijk persoonlijke informatie van medestudenten aan, zoals e-mails, foto’s en adressen. Er werd de vraag gesteld hoe hij dat voor elkaar krijgt, waarop hij antwoordde: “mensen overhandigen de gegevens gewoon, ik weet niet waarom. Ze vertrouwen mij, domme eikels.”

Het is niet bekend in welke situaties de berichten precies verwijderd zijn. Het gaat om berichten die ver terug gaan in de tijd. Recente berichten zijn nog wel te vinden, terwijl dat voor bepaalde berichten voor 2014 niet meer geldt. Ze zijn zowel gericht aan medewerkers als niet-medewerkers. Door het verwijderen lijkt het alsof de gebruikers met hunzelf praten.

Momenteel is het sociale netwerk herstellende van het Cambridge Analytica schandaal. De gegevens van maximaal 87 miljoen gebruikers zijn misbruikt, waardoor de timing van deze nieuwe zaak extra slecht valt.