HP’s ZBook Studio x360 introduceert hybride workstation voor creatieve professionals

Met de nieuwe ZBook Studio x360 mikt HP resoluut op de creatieve professionals die onderweg stevige prestaties verwachten in een hybride workstation. Ondanks het compacte profiel heeft HP de nieuwe Zbook Studio van heel wat sappige specificaties voorzien.

HP heeft de nieuwe ZBook Studio x360 aan de professionele wereld getoond. De hybride workstation voor creatieve professionals kan voorzien worden met de laatste nieuwe Intel-chips, inclusief de krachtige sixcore-varianten. Je kan zelfs kiezen voor Xeon-chips indien je dat wenst. Binnenin kan je de geïntegreerde grafische kaart op de Intel chips verbeteren met Nvidia Quadro P1000-graphics en kan je tot 4 TB PCIe NVMe opslag toevoegen. Zoveel snelle opslag is altijd goed nieuws voor 4K-videobewerking.

Nieuwe Intel 6-core

Verder kan je de ZBook Studio x360 configureren met 32 GB RAM en kan je het grote 15,6 inchscherm voorzien van een 4K-aanraakscherm dat wordt geleverd met een Wacom-pen die 4.000 verschillende drukgevoeligheden registreert. Je kan het scherm ook configureren met HP Sure View met geïntegreerde privacy-filter die ervoor zorgt dat je buiten een kijkhoek van 5 graden niemand kan meekijken. De ZBook Studio x360 is een volwaardige hybride, waardoor je het scherm 360 graden kan draaien tot je een tablet hebt.

HP claimt in zijn presentatie dat de batterijduur afklokt op 16 uur en dat 30 minuten opladen genoeg is voor 50 procent batterijcapaciteit. Verder is de laptop voorzien van twee USB 3.0-poorten, twee USB-C-poorten met Thunderbolt 3-ondersteuning en is er integratie voorzien met Windows Hello via gezichtsherkenning of vingerafdruk.

De workstation is verder net als alle ZBook- en Elitebook-toestellen van HP voorzien van de nodige security-features zoals HP Sure Start; een zelfhelend BIOS dat je beschermt tegen malware en exploits. De ZBook Studio x360 is vanaf mei beschikbaar in de V.S. en start vanaf 1.499 dollar. Details over de beschikbaarheid in de Benelux hebben we bij HP geïnformeerd maar nog geen antwoord ontvangen.

Nieuwe ZBooks

Naast de ZBook Studio x360 kondigde HP nog een reeks nieuwe toestellen binnen de professionele Z-reeks. De ZBook Studio (vanaf 1.299 dollar), ZBook 17, ZBook 15 en ZBook 15v (vanaf 949 dollar) komen allemaal onze kant uit in mei. Tot slot is er een nieuwe Z-monitor: HP Dreamcolor Z27x G2. De Amerikaanse prijs komt uit op 1.999 dollar en is deze maand al beschikbaar in de V.S. Verdere details over Beneluxprijzen en beschikbaarheid vullen we aan wanneer we meer info hebben.