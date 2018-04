Apple komt in 2019 met flink vernieuwde MacBook Pro

Mocht je van plan zijn geweest om dit jaar nog een nieuwe MacBook Pro te kopen, kan je wellicht beter even wachten. Apple heeft vandaag namelijk bekend gemaakt dat het in 2019 met een modulaire versie van de laptop komt. Daarmee speelt het in op grote vraag, want Apple gooit het systeem flink op de schop en maakt het er een modulair systeem van.

Dat onthulde Apple aan TechCrunch. Vicepresident Tom Boger van de afdeling Hardware Engineering stelt dat het bedrijf een Pro Workflow Team opgericht heeft. Dat helpt de hardware en software optimaliseren op basis van echte productiedoelen, dus geen abstracte zaken. Apple heeft daarvoor mensen die werken in 3D-animatie, de muzieksector, visuele effecten en video editing ingehuurd om echte zaken te ontwerpen met de Macs. Zij moesten vervolgens problemen aanwijzen, of die nou in het design van de Mac zaten, of in de functionaliteit van een applicatie.

Flinke verbeteringen

Boger stelt dat op basis van die feedback al gewerkt is aan een flink verbeterde iMac Pro. Ook wordt de ervaring gebruikt om de nieuwe MacBook Pro te ontwerpen, waarvoor het bedrijf verder samenwerkt met verschillende bedrijven. Door de Mac flink opnieuw te ontwerpen, en dat op basis van de vraag van mensen in de creatieve sector te doen, hoopt Apple de laptops weer een stuk interessanter te maken.

De laatste echte grote update is, als de nieuwe Mac Pro in 2019 uitkomt, alweer zes jaar geleden. De vraag is verder ook nog wat Apple precies bedoelt als het stelt dat de laptops modulair maakt. Houdt dat dan in dat mensen zelf interne componenten kunnen toevoegen? Of wordt het makkelijker om externe componenten aan de systemen te koppelen.

Hoopgevend is de ontwikkeling in elk geval wel. Dat Apple fors investeert in de ontwikkeling van het nieuwe systeem en daarvoor samenwerkt met professionals wijst erop dat het bedrijf volgend jaar met een grote update komt. Tegelijk is het wel jammer dat we in 2018 dus vermoedelijk zonder flink vernieuwde MacBook Pro moeten doen.