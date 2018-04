Russische waakhond spant rechtszaak voor blokkade Telegram aan

De Russische communicatiewaakhond Roskomnadzor wil de toegang tot Telegram beperken door middel van een rechtszaak. Dit nadat de chatdienst weigerde om de Russische security-dienst FSB Federal Security toegang te verlenen tot de geheime berichten van gebruikers, terwijl dit wel nodig was voor het werk om onder meer terroristische aanvallen tegen te gaan.

Telegram weigert hieraan mee te werken uit respect voor de privacy van zijn gebruikers. Wereldwijd maken meer dan 200 miljoen personen gebruik van de chatdienst. Vooral in landen uit het voormalige Sovjet Unie en het Midden-Oosten is Telegram populair. De dienst staat bekend om zijn versleuteling van de communicatie, die niet in te zien is door derden. Hieronder vallen dus ook overheidsinstellingen.

In het verzoek van Roskomnador staat dat het de toegang tot informatiebronnen van Telegram binnen Rusland wil beperken. Dit is verbonden aan het statement van de FSB. Het handelen van de chat-app zou niet overeenkomen met de wettelijke verplichtingen voor een organisator van informatiedistributie.

Tegenover Reuters wilde Telegram niet reageren op de rechtszaak. Eerder sprak oprichter en CEO Pavel Durov op Twiter zich wel uit over mogelijke blokkades. Hij beweert dat dergelijke pogingen niets uithalen. Zijn platform zal dan ook blijven staan voor vrijheid en privacy.

ICO

De zaak zal hoe dan ook in de gaten gehouden worden door investeerders. Telegram is namelijk bezig met de grootste initial coin offering (ICO) ter wereld. Het gaat hier om de private verkoop van tokens die verhandeld kunnen worden als een alternatieve valuta, vergelijkbaar met bitcoin en ethereum. Tot nu toe is er met de voorverkoop 1,7 miljard dollar opgehaald, wat neerkomt op zo’n 1,4 miljard euro. Men verwacht dat Telegram uiteindelijk miljarden ophaalt met de eigen cryptomunt.