Encryptie steeds populairder onder organisaties

Organisaties maken vaker gebruik van encryptie om hun gegevens veilig te stellen. Dit concludeert Thales eSecurity op basis van een nieuw onderzoeksrapport in samenwerking met het Ponemon Institute. Een mooie ontwikkeling, vindt Thales met het oog op de GDPR.

Organisaties zien encryptie steeds meer als een belangrijke bescherming tegen menselijke fouten of gegevensdiefstal. Het bedrijf concludeert dat op basis de resultaten van zijn 2018 Global Encryption Trends Study. Dit onderzoek is gebaseerd op een peiling onder meer dan 5.000 mensen in verschillende industriesectoren in de Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk, Duitsland, Frankrijk, Australië, Japan, Brazilië, Rusland, Mexico, India, Saoedi-Arabië, de Verenigde Arabische Emiraten en Korea.

De resultaten

Volgens het rapport heeft inmiddels 43 procent van de bedrijven een encryptiestrategie over hele organisatie geïmplementeerd. Deze organisaties willen zich hiermee kunnen beschermen tegen cyberaanvallen en wapenen tegen menselijke fouten van werknemers. Daarnaast helpt een encryptiestrategie bedrijven om te voldoen aan steeds complexere veiligheidsvereisten. Thales zegt dat deze gegevensbescherming wordt gerealiseerd met software- of hardware-oplossingen.

Bijna acht op de tien van de deelnemende bedrijven (84 procent) gebruikt een cloud-service voor gevoelige apps en gegevens. Tegelijk geeft 61 procent van deze organisaties aan dat zij gebruikmaken van meer dan één public cloud-provider en wil nog eens 10 procent dit binnen de komende twee jaar realiseren.

Encryptie met behulp van een publieke cloud-service is in populariteit aan het toenemen. Inmiddels gebruikt 39 procent van de ondervraagden een service zoals Amazon Web Services, Microsoft Azure en Google Cloud. Dit is met 11 procent gestegen sinds het vorige onderzoek uit 2017.

Thales noemt deze cijfers bemoedigend, maar ziet nog steeds uitdagingen. De grootste uitdaging is het ontdekken van potentiële veiligheidsproblemen. Met de invoering van de GDPR verwacht de securityprovider ook nieuwe problemen voor bedrijven in de EU met betrekking tot beveiliging van persoonsgegevens.