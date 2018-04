Vanaf mei is er ondersteuning voor 64-bit apps op Windows on Snapdragon

Toen Microsoft aankondigde dat er ook Windows 10-laptops zouden komen die draaien op ARM-processoren, was dat mooi nieuws. Het bedrijf liet echter ook meteen weten dat er wel bepaalde beperkingen zouden zijn. Die bleken te liggen in 64-bit apps; simpelweg kunnen die niet gedraaid worden. Microsoft laat nu weten wanneer dat probleem opgelost wordt.

Meermaals heeft Microsoft laten weten dat het een oplossing zal bouwen en dat er uiteindelijk wel ondersteuning voor de 64-bit apps zou komen. Een tijdlijn voor die plannen was er nog niet, tot vandaag. Het bedrijf laat in monde van manager Erin Chappie aan de site Engadget weten dat er in mei een SDK voor ARM64-apps aangekondigd wordt.

Apps opnieuw bouwen

Dankzij de nieuwe SDK is het voor ontwikkelaars mogelijk om eenvoudig een app om te zetten naar een 64-bit omgeving. Daarmee voegt Windows een belangrijke functie toe aan de ARM-apparaten, want de Snapdragon-apparaten misten die functionaliteit. Dat bracht het aantal apps dat gebruikt kon worden omlaag en maakte het platform minder interessant.

Dat Microsoft nu al met een oplossing komt, is alvast mooi voor ontwikkelaars én gebruikers. De grote vraag is echter of de prestaties van de 64-bit apps op de Snapdragon 835-apparaten wel goed zullen zijn, of op zijn minst gelijk met ‘gewone’ Windows-apparaten.

De ARM 64 SDK wordt zowel voor Microsoft Store-apps, als voor de reguliere desktopversies van apps vrijgegeven. Uiteindelijk is het natuurlijk aan ontwikkelaars om zelf te bepalen of ze apps voor Windows on Snapdragon willen omzetten of niet. Microsoft doet er in elk geval alles aan om hen tegemoet te komen.