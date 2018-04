Flinke update voor Evernote-app in Microsoft Store

Evernote heeft een behoorlijk grote update uitgebracht voor hun Windows 10-app. De vernieuwde versie is in de Microsoft Store te vinden en biedt nu een volwaardige gebruikservaring op Windows 10-apparaten. Dat komt doordat er gebruik gemaakt wordt van de Desktop App Converter van Microsoft.

Dankzij die Converter kunnen ontwikkelaars hun apps niet alleen naadloos van een update voorzien, ook is het voor hen mogelijk om enkele van de nieuwste functies van Windows 10 te benutten. De Store-app heeft daardoor alle functies die ook in de desktopversie gebruikt kunnen worden. Zo kan je dus notitieboeken aanmaken of importeren. Daarnaast kan je in de app ook alle bewerkingen uitvoeren die in de reguliere desktopversie ook mogelijk zijn. Daarnaast ondersteunt de app de verschillende prijzen in Evernote, van Plus tot Premium.

Afgezien daarvan zijn er nog vier belangrijke nieuwe functies ingevoerd:

Drag & Drop functionaliteit wordt nu ondersteund;

Er is een nieuwe inzoom-mogelijkheid in de galerij;

Er is nu ondersteuning voor meer dan honderd nieuwe emoji;

Het laden van notities is verbeterd.

Verder is er een flink aantal bugs opgelost, waaronder:

Een probleem waarbij vastgezette content niet zichtbaar was in notities.

Een notitie kon niet in de lijsten teruggevonden worden als je twee notitieboeken samengevoegd had. Dit probleem is nu opgelost.

Problemen waardoor PDF-bestanden en afbeeldingen niet doorzoekbaar waren als bijlagen zijn opgelost.

Het was niet mogelijk om Google Drive-links te openen als beschrijvende links ingesteld stonden en ook dat is nu wel weer een optie.

De vernieuwde Evernote-app is nu te downloaden in de Microsoft Store.