Intel roept op om eigen Remote Keyboard-app te deïnstalleren

Intel komt met een waarschuwing voor de Remote Keyboard-app, nadat er drie bugs ontdekt zijn. Zowel de iOS- als de Android-app kunnen misbruikt worden. Door de complexiteit besluit Intel niet met een gebruikelijke fix komt, maar het product te laten vallen. Gebruikers wordt daarom aangeraden om Intel Remote Keyboard te deïnstalleren.

De lekken werden ontdekt door drie verschillende beveiligingsonderzoekers. In een Intel security alert, maakt het bedrijf bekend dat er drie lekken in de Remote Keyboard app zijn gevonden, waarvan één lek als zeer kritisch wordt beschouwd. Deze app gaf gebruikers draadloos toegang tot de Intel NUC- en Compute Stick-apparaten die op Windows 8.1 en Windows 10 draaien en maakt het mogelijk om deze apparaten via een smartphone of tablet te bedienen.

De gevonden lekken gaven hackers en criminelen de mogelijkheid om de verbinding over te nemen. Ook konden zij zelf toetsaanslagen injecteren, evenals malware instaleren om Android apparaten te infecteren.

Stappen

Nadat de lekken bij Intel bekend zijn gemaakt, heeft het bedrijf de volgende aankondiging online geplaatst: “Intel heeft een Product Discontinuation Notice voor Intel Remote Keyboard uitgebracht en raadt alle gebruikers van de Intel Remote Keyboard aan om deze app zo spoedig mogelijk te deïnstalleren.”

De app zal vanaf nu niet meer door Intel ondersteund worden. Dit houdt in dat Intel ook geen actie zal ondernemen om de veiligheidsproblemen van deze app te verhelpen. Intel heeft de app inmiddels uit de Play Store verwijderd zodat niemand deze nog kan installeren. De 500.000 Android gebruikers die deze app hadden moeten hem nu zelf verwijderen. Overigens is de app inmiddels ook verwijderd uit de iTunes Store.