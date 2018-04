MIT ontwikkelt wearable die gedachten in daden om kan zetten

MIT heeft een interessant nieuw apparaat ontwikkeld. Dat maakt gebruik van allerlei sensoren om te bepalen of iemand aan het subvocaliseren is. Aan de hand daarvan zouden in de toekomst toepassingen ontwikkeld kunnen worden die enkel met gedachten aangestuurd kan worden.

Wellicht ken je het, wellicht ook niet. Subvocalisatie is het proces dat plaatsvindt als je woorden aan het lezen bent en ze bewust in je hoofd herhaalt. Er zijn bij dat proces neuromusculaire signalen die te lezen zijn door sensoren. MIT heeft daar een apparaatje voor ontwikkeld.

De technologie

Het MIT-apparaat moet op je gezicht gedragen worden en is voorzien van enkele sensoren die de neuromusculaire signalen kunnen lezen. Nu ziet de gadget er nog uit als een soort medisch apparaat, maar in de toekomst kan dat natuurlijk een stuk kleiner en minder zichtbaar gemaakt worden.

Toepassingen in de toekomst zijn er genoeg. Zo is er ook een oortelefoon ingebouwd die via je botten vibraties doorstuurt naar je oorkanaal, waardoor je geluid kan horen, zonder dat je oorkanaal geblokkeerd wordt. In theorie zou je daardoor een vraag kunnen stellen – bijvoorbeeld over het weer – en daar dan antwoord op kunnen krijgen zonder dat de wereld om je heen dat antwoord ook meteen moet horen.

“Het idee was om een IA-apparaat – een intelligent-aanvullend apparaat – te ontwikkelen,” legt een van de projectleiders, Arnav Kapur, uit in een statement. “Onze gedachte was: Kunnen we een computerplatform maken dat meer intern is. Een platform dat mens en machine op sommige manieren samensmelt en aanvoelt als een interne uitbreiding van ons eigen waarnemingsvermogen?”