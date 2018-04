Microsoft maakt 15-inch Surface Book 2 beschikbaar

Microsoft heeft de 15-inch versie van de Surface Book 2 vandaag beschikbaar gemaakt in Nederland. Dat gebeurt nadat in december een 13,5-inch versie in ons land verscheen. Geïnteresseerden kunnen kiezen uit drie verschillende opslagcapaciteiten.

De laptop haalt zijn kracht uit de achtste generatie Intel Quad-Core processor. Het interne werkgeheugen bedraagt 16 GB. In combinatie met de NVIDIA GeForce 1060 met 6GB GDDR5 grafisch geheugen zijn dit de belangrijkste componenten wat betreft prestaties van de Surface Book 2. Het is namelijk de bedoeling dat professionele software de hele dag door gebruikt kan worden.

Er zijn dus drie uitvoeringen op de markt waarvan de opslagcapaciteit uiteenloopt. Het standaard model kent 256 GB aan intern geheugen, gevolgd door een 512 GB versie en een 1 TB uitvoering. In principe moet de eerste uitvoering voor de gemiddelde gebruiker genoeg zijn, 1 TB is er echt voor de professional. Er gelden prijzen van respectievelijk 2.799 euro, 3.299 euro en 3.799 euro.

Resultaten

Verder maakt Microsoft de laptop met een batterijduur van maximaal 17 uur en een resolutie van 3240 bij 2160 pixels nog meer geschikt voor de professionele taken. Dit houdt bijvoorbeeld in dat de Surface Book 2 compatibel is met Windows Mixed Reality. Ook kunnen er games in goede kwaliteit gespeeld worden. Zo bleek tijdens de aankondiging dat Gears of War 4, een game van eind 2016, kan draaien op 1080p in 60 frames per seconde.

Techzine ging overigens aan de slag met de Surface Book 2. In onze review die eerder deze week verscheen lees je meer over de inhoud van de laptop en hoe die in de praktijk werkt.