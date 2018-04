Chrome OS wordt geschikter gemaakt voor tablets

Google heeft met Chrome OS al een prima en licht besturingssysteem in handen. Het systeem is vooral handig voor convertibles met weinig rekenkracht. Maar het systeem krijgt binnenkort een update die het geschikter maakt voor tablets. De nieuwe versie zal meer gaan lijken op Android.

Google heeft de afgelopen paar maanden al diverse functies toegevoegd die het systeem toepasselijker maken voor aanraakschermen. Daarnaast zijn er wat functionaliteiten toegevoegd die het meer doen lijken op Android. Nu blijkt uit een bericht van XDA Developers, dat Google ook de launcher gaat aanpassen.

Launcher in Chrome OS

Momenteel is het zo, dat als je op de thuisknop drukt, de launcher ongeveer de helft van het scherm in beslag neemt. Je ziet een zoekbalk en een rij met recent gebruikte apps. Als je dan op de pijl klikt, krijg je de rest van de apps te zien. Het wordt straks mogelijk om daar verandering in te brengen.

XDA Developers trof in Chromium een functie aan die het mogelijk maakt om een fullscreen launcher in te schakelen in de tabletmodus. Dat verandert ook het gedrag van de thuisknop. Als je er in deze nieuwe modus op klikt, worden alle vensters geminimaliseerd. Het is dan dus niet langer zo dat de launcher geopend wordt.

Eerste Chrome OS tablets

Acer was het eerste bedrijf dat een Chrome OS-tablet aankondigde. Daarmee is het een stuk belangrijker voor Google om ervoor te zorgen dat het besturingssysteem ook goed werkt op tablets. Deze nieuwe mogelijkheden vormen een belangrijke stap in die richting.