Datacenter gaat direct Zweedse huizen verwarmen

Het Noorse datacenter Digiplex gaat samenwerken met Stockholm Exergi, de grootste energieleverancier van de Zweedse hoofdstad. De restwarmte die ontstaat bij de servers van Digiplex zal gebruikt worden om 10.000 huishoudens van warmte te voorzien. Het is volgens de twee bedrijven voor het eerst dat de warmte van een datacenter voor dit doel gebruikt wordt.

Dat zal gebeuren via een warmtewisselaar die op dit moment omgebouwd wordt. Op die manier wordt het mogelijk om de restwarmte direct over te zetten naar het warmtenetwerk van Stockholm. Dat meldt de site ZDNet vandaag.

CO2-uitstoot drastisch verminderen

Digiplex laat in een statement weten dat de voornaamste motivatie achter deze samenwerking ligt in de vermindering van de CO2-uitstoot. Datacenters zijn wereldwijd goed voor twee procent van de jaarlijkse CO2-uitstoot en drie procent van het totale stroomverbruik. Percentages die alleen maar zullen groeien met de stijgende vraag naar dataopslagplaatsen.

“Elke keer als we het internet browsen, een televisieserie streamen of de cloud gebruiken, begint er een proces in een datacenter,” laat Digiplex CEO Gisle Eckhoff weten. “Als dat datacenter stroom slurpt en draait op fossiele brandstof en de restwarmte in de atmosfeer laat verdwijnen, dragen wij als individuen bij aan klimaatverandering.”

Duurzame digitale economie

Wat Eckhoff betreft is het cruciaal voor de digitale economie om aan te sluiten op steeds duurzamere initiatieven. “Deze samenwerking met Stockholm Exergi is een grote sprong voorwaarts, een die de bewoners ertoe in staat stelt met hun digitale activiteit bij te dragen aan de verwarming van hun eigen huizen.”

Ongeveer negentig procent van de gebouwen in Stockholm is verbonden met het lokale warmtenetwerk. Daarmee is de Zweedse hoofdstad een van de weinige steden in de wereld, waar het grootschalig hergebruik van de warmte van datacenters ook haalbaar is. Wat de burgemeester van Stockholm betreft is het een mooie stap voorwaarts. “Ik ben vastbesloten om Stockholm een grote hub te maken voor duurzame datacenters,” aldus Karin Wanngård.