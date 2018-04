Samsung rolt Android Oreo uit naar Galaxy Note 8-bezitters

Nadat Samsung even wat problemen had met de uitrol van Android 8.0 Oreo naar de Galaxy S8 en S8+, is het Zuid-Koreaanse bedrijf er nu klaar voor om de nieuwste versie van Google’s besturingssysteem ook naar zijn andere toptelefoon te brengen, de Galaxy Note 8. Vanaf vandaag wordt de nieuwe versie uitgerold naar Nederlandse eigenaren van de Note 8.

Dat meldt de site Android World vandaag op basis van berichtgeving van diverse Galaxy-gebruikers. De firmware heeft versienummer N950FXXU3CRC1 en bestaat uit Android 8.0 Oreo, aangevuld met de Samsung Experience 9.0. Het geheel bevat een flink aantal verbeteringen, die – mits je een Note 8 in bezit hebt – vanzelf bij je terecht komen.

De verbeteringen

Samsung heeft uiteraard een flink overzicht vrijgegeven met alle verbeteringen die nu naar de Galaxy Note 8 komen. Het licht er flink wat uit, dus hieronder een overzicht:

Zoek mijn mobiel : het is mogelijk om vanaf een afstandje Samsung-telefoons te vergrendelen en te vinden met behulp van GPS.

: het is mogelijk om vanaf een afstandje Samsung-telefoons te vergrendelen en te vinden met behulp van GPS. Samsung DeX : je kan je smartphone gebruiken als een touchpad om de DeX te besturen zonder muis.

: je kan je smartphone gebruiken als een touchpad om de DeX te besturen zonder muis. Startscherm : als je nu een app aanraakt en vasthoudt, krijg je enkele sneltoetsen te zien. Daaronder bevinden zich ook aanbevolen taken.

: als je nu een app aanraakt en vasthoudt, krijg je enkele sneltoetsen te zien. Daaronder bevinden zich ook aanbevolen taken. Samsung-toetsenbord : is iets verfijnd en heeft een nieuwe werkbalk die handige functies weergeeft, zodat je daar sneller mee aan de slag kunt.

: is iets verfijnd en heeft een nieuwe werkbalk die handige functies weergeeft, zodat je daar sneller mee aan de slag kunt. Systeemprestaties : achtergrondservices worden wat beperkt, zodat de batterij langer mee kan en het systeem ook beter presteert.

: achtergrondservices worden wat beperkt, zodat de batterij langer mee kan en het systeem ook beter presteert. Edge-vesnter : de lettergrootte en kleurweergave zijn verbeterd, zodat het Edge-venster beter gebruikt kan worden.

: de lettergrootte en kleurweergave zijn verbeterd, zodat het Edge-venster beter gebruikt kan worden. Biometrie : Samsung heeft de biometrische ontgrendelopties van de smartphone verbeterd.

: Samsung heeft de biometrische ontgrendelopties van de smartphone verbeterd. Snelvenster : daar kan je meldingen van elke app beheren.

: daar kan je meldingen van elke app beheren. Vergrendelscherm : hier kan je meerdere klokstijlen kiezen. Die zijn ook van toepassing op het Always On Display.

: hier kan je meerdere klokstijlen kiezen. Die zijn ook van toepassing op het Always On Display. Smart View: het scherm van je telefoon wordt, als je hem spiegelt op een ander scherm, donker.

De update is nu beschikbaar voor iedereen in bezit van een Samsung Galaxy Note 8. Je kan wachten tot je vanzelf een melding krijgt, maar hem ook handmatig downloaden in het instellingenmenu.