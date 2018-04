Microsoft geeft broncode oorspronkelijke File Manager vrij op GitHub

Microsoft heeft de broncode van de oorspronkelijke File Manager van Windows vrijgegeven. Die werd in 1990 als onderdeel van Windows 3.0 uitgebracht, maar was al met Windows NT 4.0 ten dode opgeschreven. Nu is er echter een comeback voor de liefhebber van memory lane, want de broncode is in te zien op GitHub.

De oorspronkelijke File Manager was een voorloper op de interface die vele miljoenen mensen tegenwoordig dagelijks gebruiken. De toepassing stond gebruikers toe om te werken met bestanden en bestandsmappen, om verbinding te maken met netwerkapparaten en allerhande andere zaken te doen. Het is een vrij eenvoudig systeem, dat slechts 700kb in beslag neemt.

Breed te gebruiken

Microsoft heeft de oorspronkelijke File Manager onder de MIT License vrijgegeven. Dat betekent dat mensen veel vrijheid genieten als het aankomt op de zaken die ze hiermee mogen doen. Microsoft-veteraan Craig Wittenberg was altijd verantwoordelijk voor het onderhoud van de broncode ervan. Hij kopieerde de File Manager-code in 2007 al uit Windows NT 4, en heeft die onderhouden tot hij nu dus vrijgegeven is. De File Manager heeft weinig toegevoegde waarde, maar heeft natuurlijk wel iets nostalgisch aan zich.

De Windows File Manager draait overigens op alle versies van Windows, dus ook op Windows 10. Dat betekent dat, als je wel in bent voor dat reisje langs vervlogen tijden, je en naar GitHub kunt surfen om de toepassing te downloaden.