Salesforce ontwikkelt blockchain-product

Salesforce-oprichters Marc Benioff en Parker Harris hebben bekendgemaakt dat het bedrijf werkt aan een blockchain-product. In een interview met Business Insider vertelden zij hoe het bedrijf op het idee kwam om een nieuw product te ontwikkelen dat gebruikmaakt blockchain-technologie.

In het interview spraken de oprichters één uur lang uitgebreid over hun rol bij het bedrijf en de toekomstige ontwikkelingen. Dat Salesforce momenteel werkt aan een product met de technologie dat binnenkort op te nemen is in zijn aanbod, is het meest onthullende nieuws.

Toevallige ontmoetingen

Tijdens een bezoek aan het World Economic Forum in Zwitserland ging Benioff na een toevallige ontmoeting nadenken over blockchain en hoe het gebruikt kon worden als onderdeel van de Salesforce-producten. Gelijktijdig met het WEF was er in Davos ook een conferentie over cryptotechnologie gaande. Bij een Salesforce-evenement in het Intercontinental Hotel kwamen bezoekers van beide conferenties elkaar per toeval tegen.

Tijdens het evenement sprak Benioff zelf met enkele gasten die voor de crypto-conferentie naar Davos waren gekomen. Hij had al eerder nagedacht over wat de strategie van Salesforce rond blockchain en cryptovaluta zou moeten zijn en hoe het bedrijf zich moet verhouden tot al deze nieuwe ontwikkelingen. Maar dit was voor hem het moment om serieuzer na te denken over de rol van Salesforce ten opzichte van nieuwe technologieën die momenteel volop in ontwikkeling zijn.

Het gebruik van deze technologieën lag niet helemaal voor de hand bij Salesforce. De medeoprichter vertelde dat, toen hij er vaker over nadacht, hij er ook echt in ging geloven dat Salesforce gebruik kan maken van deze kennis om nieuwe producten te ontwikkelen. Inmiddels hebben zij een manier gevonden om blockchain en cryptotechnologie succesvol te gebruiken in productontwikkeling. “Ik hoop dat we tijdens Dreamforce de oplossing die blockchain- en cryptotechnologie gebruikt kunnen presenteren”, aldus Benioff. De conferentie van Salesforce vindt dit jaar van 25 september tot en met 28 september plaats in San Francisco.