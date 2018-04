Apple komt met speciale rode iPhone 8 en iPhone 8 Plus

Apple heeft vandaag een speciale editie van de iPhone 8 en iPhone 8 Plus aangekondigd. Het gaat om de (PRODUCT)RED Special Edition, een toestel dat vrijwel hetzelfde is als de ‘gewone’ variant, maar met een rood kleurtje. Het gaat enkel om de achterkant die in het felrood gekleurd is, de voorkant houdt zijn zwarte afwerking.

De nieuwe iPhone 8 en 8 Plus is vanaf morgen online te bestellen via de site van Apple en zal per 13 april in de fysieke winkels liggen. De productlancering is gekoppeld aan (PRODUCT)RED, een initiatief ter bestrijding van hiv en aids in Afrika.

De rode iPhone

“Deze speciale editie (PRODUCT)RED iPhone heeft een oogstrelende rode en zwarte kleurcombinatie en biedt consumenten de kans om verschil te maken in de strijd tegen de verspreiding van hiv en aids,” aldus Apple’s Greg Joswiak. “We zijn trots (RED) te ondersteunen met deze gedurfde nieuwe iPhone en hopen dat consumenten hem net zo bijzonder vinden als wij.”

Volgens Deborah Dugan, de CEO van (RED), duurt de samenwerking met Apple al elf jaar. In totaal is er in die tijd meer dan 160 miljoen dollar opgehaald. “Dat staat gelijk aan meer dan achthonderd miljoen dagen aan levensreddende medicatie die voorkomt dat moeders hiv overdragen aan hun baby’s.”

De iPhone 8 en 8 Plus

De iPhone 8 heeft een 4,7-inch display. De Plus-variant heeft een groter 5,5-inch scherm. Beiden beschikken over 1.920 bij 1.080 pixels en worden draaiende gehouden door een A11 Bionic chip. Die is ook ontworpen om augmented realitytoepassingen beter te kunnen draaien. Waar de ‘gewone’ iPhone 8 aan de achterkant over een enkele 12-megapixelcamera beschikt, heeft de Plus-variant een dubbele camera.

De rode iPhone 8 en 8 Plus is beschikbaar in een 64GB en een 256GB-model, vanaf 810,45 euro.