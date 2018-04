Leap Motion komt met goedkope AR-bril voorzien van krachtige handtracking

Leap Motion is een bedrijf dat bekend werd met een apparaatje dat de bewegingen van je hand kon volgen. Maar het ontwikkelde in de tijd daarna steeds betere sensoren, specifiek gericht op de VR-markt. Die maken het ondertussen mogelijk om handgebaren te volgen, zonder dat er speciale controllers nodig zijn.

Nu maakt Leap Motion echter een nog grotere sprong voorwaarts. Het heeft vandaag in een uitgebreide blogpost Project North Star onthuld. Dat is een AR-headset waarvoor de ontwerpen volgende week vrijgegeven worden om door iedereen gebruikt te kunnen worden. Het gaat om ontwerpen die, als ze massaal geproduceerd worden, maar honderd dollar hoeven te kosten.

Hololens-achtig apparaat

De North Star headset gebruikt twee 3,5-inch displays met een resolutie van 1.600 bij 1.440 pixels. Die zijn doorzichtig, maar kunnen wel erg felle beelden op je omgeving projecteren. De displays beschikken verder over een verversingssnelheid van 120 frames per seconde en werken in combinatie met de 180-graden handtracking-sensoren van Leap zelf.

Medeoprichter David Holz stelt in de blog dat de specificaties zo zijn, dat de bril voor slechts honderd dollar per stuk geproduceerd zou kunnen worden. Door gebruik te maken van open-source hardware en software, zouden derde partijen wat hem betreft kunnen experimenteren met de technologie. Die experimentele systemen moeten dan dienen als een testcase, om te zien wat de beste volgende stappen zijn ten aanzien van AR-brillen.

“We hopen dat deze ontwerpen een nieuwe generatie van experimentele AR-systemen zal inspireren, die de gesprekken verschuiven van hoe AR-systemen eruit kunnen zien, naar hoe een AR-ervaring daadwerkelijk zou moeten zijn,” schrijft het bedrijf. Tegenover de site The Verge laat het verder weten geen interesse te hebben in de productie van de headsets. Het wil vooral de software en Leap Motion-systemen zo breed mogelijk uitgerold te krijgen en ziet dit als een ideale kans op dat klaar te spelen.