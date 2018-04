Google Cloud draait volledig op hernieuwbare energie

Google maakt bekend dat het zijn doel heeft bereikt om al zijn clouds op hernieuwbare energie te laten draaien. In 2010 beloofde het bedrijf om te werken naar een toekomst waarin zijn datacenters alleen nog maar hernieuwbare energie zouden gebruiken.

De verwachting dat Google het doel om volledig op hernieuwbare energie te draaien ook echt zou halen, bracht het eind vorig jaar naar buiten tijdens de viering van de tiende verjaardag van diens milieurapport. Nu kan het bedrijf bevestigen dat het ook daadwerkelijk is gelukt. Het bedrijf heeft zelfs meer groene energie gecreëerd dan benodigd voor zijn datacenters en kantoren.

Duurzame energie

Urs Hölzle, Senior Vice President voor Google’s Technische Infrastructuur, legt uit dat er in de loop van 2017 voor iedere gebruikte kilowattuur energie een kilowattuur hernieuwbare energie gekocht werd. Deze energie is afkomstig van een wind- of zonneboerderij speciaal voor Google gebouwd. Volgens Hölzle is Google de eerste publieke clouddienst en onderneming van deze omvang die dit bereikt.

Google is trots op het resultaat. Inmiddels zijn er contracten om drie gigawatt te kopen van producenten van duurzame energie. Niet alleen betekent de investering in groene energiebronnen dat het bedrijf zijn CO2-voetafdruk aanzienlijk vermindert, op deze manier financiert het ook de groene energie-economie. De huidige contracten dragen bij aan meer dan drie miljard aan nieuwe kapitaalinvesteringen, legt Hölzle uit.

Toch is er volgens Google nog een lange weg te gaan. Ondanks dat het bedrijf voor zijn totale stroomverbruik groene energie inkoopt, kan het zijn datacenters en kantoren niet rechtstreeks van groene stroom voorzien. De projecten die het ondersteunt liggen namelijk in andere geografische gebieden. Hölzle ziet hier geen beperking voor Google’s duurzaamheidsdoelen: “Voor ons is het belangrijk dat we nieuwe schone energiebronnen aan het systeem toevoegen en dat we die hernieuwbare energie kopen voor hetzelfde bedrag als wat we consumeren, wereldwijd en op jaarbasis. Het programma wordt dan ook gezien als een eerste stap.

Google heeft inmiddels een nieuwe uitdaging. Het wil in de toekomst met een combinatie van nieuwe technologie, infrastructuur en beleid gaan realiseren dat zijn datacenters en kantoren ook direct gebruik gaan maken van de geproduceerde groene stroom.