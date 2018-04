IBM maakt Z mainframe beschikbaar

IBM lanceert een ‘slank’ mainframe met een 19-inch industriestandaard. In combinatie met een single-frame design is deze eenvoudiger te plaatsen in een public- en private cloud datacenter. Het mainframe dat gebouwd is op de Z14 technologie wijkt af van IBM’s traditionele mainframe, dat een 24-inch architectuur kent.

Onder de slanke mainframes vallen de IBM Z14 Model ZR1 en de IBM LinuxOne Rockhopper II. De 19-inch foortprint betekent dat air flow, storage en een mainframe geïntegreerd kunnen worden in een standaard rack. Gebruikers krijgen er meer flexibiliteit bij. Big Blue geeft aan dat hierdoor alle gebruikelijke krachten van mainframes naar een standaard datacenter komen.

Kenmerken

IBM Z richt zich onder meer op sales en enterprises die op zoek zijn naar meer transactiedoorvoer en security. Zowel IBM Z als IBM Cloud Hyper Protect helpen bij het versleutelen van data bij mainframes. Het is de bedoeling dat de nieuwe systemen naar de eigen public cloud datacenters komen. Voor het ontwerp werd er samengewerkt met 80 klanten, waaronder managed service providers, online banken en verzekeringsbedrijven. Het mainframe kent de volgende kenmerken:

Er kunnen meer dan 850 miljoen volledige versleutelde transacties per dag op een enkele systeem met de Z14 ZR1 verwerkt worden.

Er zijn geen vereisten voor speciale ruimte, verkoeling, energie, encryptie of veilige servicecontainer voor dataverwerking.

Ten opzichte van voorganger z13s kent de Z14 tien procent meer capaciteit. Met Z14 ZR1 (8 TB) is er twee keer de memory.

19-inch standaard vormfactor, 50 procent meer capaciteit en twee keer meer memory met de Rockhopper II.

Docker-gecertificeerde infrastructuur voor Docker EE, met geïntegreerd beheer en schaal getest tot 330.000 Docker containers.

Tijdens de presentatie van de IBM Z14 ging Techzine in gesprek met het bedrijf over het mainframe. In ons achtergrondartikel lees je meer over de exacte werking.