Nest lanceert outdoor IP-camera Cam IQ

Nest Labs kondigt de Europese lancering van de outdoor beveiligingscamera Nest Cam IQ aan. Deze moet zich onderscheiden van de concurrentie door de videokwaliteit en de intelligentie functies. De IP-camera laat bijvoorbeeld weten wanneer er een onbekende in de tuin gedetecteerd wordt.

De Nest Cam IQ ziet daarbij het verschil tussen een persoon en de kat van de buren, waardoor hij een precieze melding kan afgeven. Wanneer de IP-camera een persoon opmerkt, stuurt hij een persoonsmelding naar de smartphone. De camera zoomt automatisch in en blijft de persoon volgen, zodat de gebruiker beter ziet wat hij of zij doet. Met een abonnement op Nest Aware kan het apparaat via een melding laten weten of het om een vriend, gezinslid of onbekende gaat.

Functies

Nest voorziet de Cam IQ van Supersight dat de gebruiker met de digitale 4K-sensor, HDR en HD-video (1080p) tot twaalf keer laat inzoomen. Zo ontstaat er scherper beeld van een bepaald gebied. Bij het automatisch inzoomen op iemand die naar het huis loopt is er een volgshot in close-up te zien met een breed gezichtsveld van 130 graden. Door de infrarood-leds van Nachtzicht verlicht het hele gebied gelijkmatig als het donker is.

Ongewenste bezoekers zijn af te schrikken door middel van de ingebouwde luidspreker, die 15 keer zo sterk is als die van de Nest Cam Outdoor. Er kan via de app gepraat worden, waarna de lichtring van de Nest Cam IQ begint te pulsuren om de aandacht te trekken. De IP-camera kent IP66-classificatie, om de geschiktheid voor buitenomstandigheden aan te tonen. Dit houdt in dat het apparaat regen-, sneeuw- en storm-proof is. We mogen tevens versleuteling via een 128-bits AES-verbinding met TSL/SSL verwachten. De optionele authenticatie in twee stappen biedt extra beveiliging voor het Nest-account.

De Nest Cam IQ is per direct verkrijgbaar. Voor de IP-camera geldt een adviesprijs van 379 euro.