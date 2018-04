Apple draait wereldwijd volledig op hernieuwbare energie

Was er vanochtend nog het nieuws dat de Google Cloud volledig op hernieuwbare energie draait, kunnen we nu hetzelfde melden over Apple. Alle locaties van Apple, waaronder zijn fysieke winkels, kantoorgebouwen en datacenters, draaien in alle drieënveertig landen waar het actief is, op volledig duurzame energiebronnen.

Dat meldt Apple vandaag in een persbericht op zijn website. “We zijn eraan toegewijd de wereld beter achter te laten dan hoe we haar gevonden hebben. Na jaren hard werk, zijn we er trots op deze significante mijlpaal bereikt te hebben,” aldus CEO Tim Cook in een statement.

Meer hernieuwbare energie

Ondanks dat Apple deze mooie mijlpaal bereikt heeft, laat het bedrijf wel weten nog niet klaar te zijn. “We blijven de grenzen verleggen van wat mogelijk is met de materialen in onze producten, de manier waarop we ze hergebruiken, onze faciliteiten. En we blijven samenwerken met onze leveranciers om creatieve en vernieuwende bronnen van hernieuwbare energie te vinden, omdat we weten dat de toekomst daar vanaf hangt,” aldus Cook.

Momenteel heeft Apple vijfentwintig hernieuwbare energieprojecten lopen. Die genereren in totaal 626 megawatt aan stroom. Daarvan is 286 megawatt afkomstig uit zonne-energie. Verder zijn er nog vijftien projecten waar men aan werkt. Zodra die allemaal klaar zijn, is men ertoe in staat 1,4 gigawatt aan duurzame stroom te produceren.

Afgezien van deze mijlpalen, werkt Apple ook samen met zijn leveranciers om hen over te laten stappen naar hernieuwbare energiebronnen. Van de ruim tweehonderd zijn er drieëntwintig overgestapt op groene stroom en volgen er volgens het bedrijf snel nog meer.