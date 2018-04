Cryptomining steeds grotere bedreiging voor bedrijven en consumenten

Ransomware is niet meer de populairste manier voor cybercriminelen om geld te verdienen. De criminele troon is gekaapt door cryptomining. Daarmee kunnen criminelen geld verdienen, zonder dat slachtoffers dat per se door hebben.

Uit een nieuw rapport van Malwarebytes blijkt dat de verspreiding van vrijwel alle vormen van malware afneemt. Maar het aantal miners neemt flink toe. Tussen januari en maart 2018 ontdekte Malwarebytes dat het aantal cryptominers – waarbij cybercriminelen de apparaten van slachtoffers gebruiken om cryptovaluta’s te minen – met 27 procent is toegenomen. Het aantal aanvallen met ransomware neemt ook toe, met 28 procent.

Veranderende markt

“Ondanks dat adware nog altijd de voornaamste bedreiging is, was dat echt maar op het nippertje”, schrijft Malwarebytes. “Cryptomining staat nu op de tweede plek, maar neemt in populariteit toe. Daarnaast nam het aantal detecties van cryptomining malware gericht op bedrijven het afgelopen kwartaal toe met 27 procent, waarmee het de tweede grootste bedreiging voor bedrijven is dit kwartaal.”

Cryptomining is uiterst vervelend voor consumenten. Ze hoeven lang niet altijd te merken dat hun computer geïnfecteerd is, maar er wordt wel degelijk rekenkracht gebruikt voor het minen van cryptovaluta. Dat leidt dan niet alleen tot langzamere apparaten, maar zorgt er soms ook voor dat batterijen oververhit raken en sommige apparaten niet langer bruikbaar zijn. Voor bedrijven bestaat er het risico dat complete netwerken overbelast raken.

Het is volgens Malwarebytes dan ook van belang dat bedrijven investeren in endpoint-detectie. Daarvoor lanceert het de Endpoint Protection and Repsonse (EPR), een nieuw product. “Veel bedrijven hebben niet de middelen om gespecialiseerde EDR-technologie en -talent in te huren,” aldus CEO Marcin Kleczynski. “EPR biedt bewezen endpoint-bescherming met geïntegreerde detectie en reactiemogelijkheden binnen een enkele dienst, zodat bedrijven van alle groottes hun endpoints eenvoudig tegen gerichte aanvallen kunnen beschermen.”