ZTE komt met smartphone met twee notches en transparante hoeken

ZTE heeft een bizar nieuw concept vrijgegeven voor een smartphone. Die heeft niet één, maar twee notches. Dat zijn nou precies de ontwerpelementen die het lang niet altijd even goed doen bij consumenten, maar toch steeds populairder lijken te worden bij fabrikanten die een full-screen telefoon willen bieden.

Renders die de site WinFuture wist te bemachtigen, tonen de ZTE Iceberg. Het is een telefoon met een edge-to-edge display, dat zowel boven- als onderop en notch heeft. Onderin zit de speaker, en bovenin wordt de ruimte gebruikt voor een selfiecamera, een lichtsensor en een speaker voor telefoongesprekken.

Transparante hoeken

Maar de notches zijn niet de enige opmerkelijke ontwerpelementen. ZTE heeft er ook voor gekozen de smartphone te voorzien van een volledig glazen behuizing. Die heeft volledig transparante hoeken, waardoor deze er enigszins opmerkelijk uitziet. Wat ZTE betreft geven de hoeken de telefoon vooral een futuristische look en het gevoel dat het geheel in ijs opgesloten zit. Daar komt dan ook de naam Iceberg vandaan.

Afgezien van deze ontwerpelementen, is het een vrij typische smartphone. De ZTE Iceberg is voorzien van een dubbele camera aan de achterkant en heeft ook een vingerafdrukscanner. Daarnaast is het, dankzij de glazen achterkant, ook mogelijk om het toestel draadloos op te laden.

Overigens is het maar de vraag of de telefoon er uiteindelijk daadwerkelijk komt. Het is nu nog een concepttoestel, dat volgens ZTE niet voor 2019 op de markt zal komen, als dat al het geval is. Mocht het toestel er komen, dan is het de volgende opmerkelijke telefoon van ZTE, dat eerder de Axon lanceerde. Dat was een telefoon met twee aan elkaar verbonden schermen.