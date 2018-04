‘Nieuwste iPhone krijgt drie cameralenzen aan de achterkant’

Het gerucht gaat dat er dit jaar drie iPhones uitgebracht worden door Apple. Tenminste een daarvan zou een gekromd scherm hebben. Daarnaast horen we nu dat een daarvan maar liefst drie cameralenzen aan de achterkant krijgt. De voornaamste daarvan beschikt schijnbaar over een 12-megapixelsensor.

Dat meldt het Taiwanese Economic Daily News op basis van bronnen binnen de leveringsketen van Apple. Het bedrijf kwam met de iPhone 7 Plus voor het eerst met een dubbele lens op de achterkant van een smartphone. Die techniek werd verder uitgebouwd bij de iPhone Plus en iPhone X, die allebei over een dubbele lens met tweemaal optische zoom en tienmaal digitale zoom beschikken.

Geruchten over de nieuwe iPhone

De derde cameralens die Apple zou toevoegen aan de iPhone dient volgens de bronnen van Economic Daily News vooral om de kwaliteit van beelden die geschoten worden in omstandigheden met weinig licht, te verbeteren. Ook zou de lens helpen de ARKit van Apple van meer mogelijkheden te voorzien, zodat augmented realitytoepassingen van de nieuwe iPhone nog beter worden.

Het verhaal gaat dat Apple dus drie iPhones wil lanceren dit jaar. Die schijnen allemaal van eenzelfde ontwerp als de iPhone X voorzien te worden. Dat houdt dus in dat er een edge-to-edge display is, dat enkel bovenin een notch heeft voor het TrueDepth-camerasysteem. Dankzij dat systeem heeft Apple prima functionerende gezichtsherkenning kunnen integreren in zijn nieuwste smartphone.

Consumenten die de nieuwste iPhone willen kopen, schijnen drie opties te krijgen. Er wordt een 6,1-inch lcd-telefoon verwacht, die gericht is op de mid-range markt. Verder komt Apple schijnbaar met een 5,8-inch OLED-iPhone en een 6,5-inch OLED-model. Overigens is Apple, als het echt een telefoon met drie lenzen lanceert, niet de eerste die dat doet. Dat was het Chinese Huawei, dat de P20 Pro daarvan voorzag.