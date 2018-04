Extreme Networks breidt financieringsopties voor partners uit

Extreme Networks kondigt de introductie van Extreme Capital Solutions aan. Het betreft hier een combinatie van het CPEaaS-aanbod (Customer Premise Equipment as a Service) en de diensten van Brocade Network Subscriptions, dat recentelijk werd overgenomen door Extreme Networks

De dienst biedt verschillende financieringsoplossingen onder één paraplu. Dit betekent lease, financiering tegen nul procent rente en een Extreme Networks-abonnement. De kosten voor hardware, software, onderhoud en training worden in dit pakket gebundeld. Klanten kunnen direct toegang krijgen tot Extreme Capital Solutions via Extreme Networks of via het wereldwijde partnernetwerk van de organisatie, inclusief system integrators, resellers, direct market-resellers en distributiepartners.

Onderdelen

Het abonnement stelt organisaties in staat hun netwerkinfrastructuur op te knappen of de capaciteit aan te passen zonder apparatuur aan te schaffen. Bij dit model kunnen klanten hun abonnement opnieuw beoordelen binnen een opzegtermijn van 60 dagen, waardoor zij profiteren van de extra flexibiliteit. Extreme Networks voorziet ook in gepersonaliseerde leaseprogramma’s, zodat organisaties tegen gespreide betaling direct de apparatuur aanschaffen die zij nodig hebben. Er is tevens een optie waarbij organisaties Extreme Networks-hardware, -software, -diensten en bijbehorende apparatuur en diensten van derden financieren, terwijl zij tegelijkertijd hun kasreserves behouden.

Verder vallen compensatieplannen via resellers en opties voor technische ondersteuning onder de aankondiging. Het gaat om de twee compensatieplannen die omschreven worden als een ‘value added reseller-enabled managed service provider’-model en een traditioneel resale-model. Deze zijn beschikbaar via Extreme Networks-partners. Daarnaast kan Extreme Capital Solution financiering aanbieden binnen alle Service Level Agreements (SLA’s) van het bedrijf. Zo moeten organisaties profiteren van de persoonlijke, proactieve ondersteuning die zij nodig hebben voor grote netwerkomgevingen.

Extreme Capital Solutions is mogelijk door de overname van Brocade Network Subscriptions. Deze partij kostte Extreme Networks zo’n 55 miljoen dollar (44,5 miljoen euro) en voorziet in abonnementen en leaseprogramma’s. Het bedrijf breidt zijn aanbod steeds verder uit door de actieve overnamestrategie, zo schreven we in een eerder achtergrondartikel.